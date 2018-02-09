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Моуринью - о роли Погба в "Манчестер Юнайтед"

Жозе Моуринью
23:44 Пт, 9 Февраль 2018 Телеграф
terrikon.com

Новости спорта: Португальский футболист доволен выступлениями француза Поля Погба на позиции полузащитника в "Манчестер Юнайтед".

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью - о роли французского полузащитника Поля Погба в игре команды.

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"Я немного смущен словами некоторых важных в футболе людей о роли Погба на поле, - цитирует Моуринью Sky Sports. - Для меня роль "бокс-ту-бокс" — это "бокс-ту-бокс". Это означает, что игрок должен хорошо обороняться и обладать такими физическими кондициями, чтобы бежать в штрафную площадь соперника для попытки забить гол, создать голевой момент, сыграть головой, а после, если команда теряет мяч, бежать к своей штрафной площади для обороны. Сейчас же люди говорят о том, что игрок с ролью "бокс-ту-бокс" освобожден от оборонительных функций. Это уже не "бокс-ту-бокс", а прибежал в штрафную соперника и оставайся там!

Думаю, сейчас из-за высказываний некоторых умников, агентов, членов семей футболистов понятие "бокс-ту-бокс" немного меняется. Есть полузащитники, и Погба – один из них. Он не левый защитник и не нападающий. Так что тем, кто у меня спрашивает о лучшей позиции для Поля, — он полузащитник. Не важно, по какой тактике играет команда, он остается полузащитником. При этом сложно найти полузащитника с таким потенциалом, как у Погба. У Поля есть все данные для этой позиции".

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Новости спорта, Жозе Моуринью, Новости футбола, Поль Погба, ФК Манчестер Юнайтед, Футбол.
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