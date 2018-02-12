Игрок "Шахтера" перешел в российский клуб

Форвард Филипп Будковский на правах аренды будет выступать в составе "Анжи" до конца сезона 2017/2018, - сообщает сайт клуба из Махачкалы.

Будковский уже во второй раз будет выступать "Анжи". Ранее 25-летний украинский футболист играл за российский клуб в сезоне 2016/2017. В 29 играх чемпионата Филипп отличился 5 голами. В Кубке России в активе нападающего 2 гола в 2 встречах.

Напомним, что контракт нападающего принадлежит "Шахтеру". В текущем сезоне Будковский в Бельгии защищал цвета "Кортрейка", где он играл на правах аренды. На счету форварда 13 матчей и 1 гол в первой части сезона.