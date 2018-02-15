Буффон продолжит выступать за сборную Италии

Временный тренер сборной Италии Луиджи Ди Бьяджо сумел убедить Джанлуиджи Буффона сыграть несколько товарищеских матчей за национальную команду своей страны.

40-летний вратарь передумал завершать футбольную карьеру в конце сезона, и подумывает о том, чтобы сыграть еще на чемпионате Европы в 2020 году. Самое окончательное решение о дальнейшей карьеры в "Скуадра Адзурре" он примет после товарищеских матчей против Аргентины (23 марта) и Англии (27 марта).

Буффон хочет побить рекорд Паоло Мальдини по количеству матчей в Серии А (647) и превзойти египтянина Ахмеда Хасана по количеству игру за национальную команду (184).

Буффон провел 175 матчей за сборную Италии, став чемпионом мира-2006 и вице-чемпионом Евро-2012. 13 ноября после того, как итальянцы не сумели в плей-офф обыграть Швецию и впервые за 60 лет не попали на чемпионат мира, легендарный вратарь объявил об уходе из сборной.