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Буффон продолжит выступать за сборную Италии

Джанлуиджи Буффон
03:38 Сегодня Телеграф
Террикон

Новости спорта: Временный тренер сборной Италии Луиджи Ди Бьяджо сумел убедить Джанлуиджи Буффона сыграть несколько товарищеских матчей за национальную команду своей страны.

Временный тренер сборной Италии Луиджи Ди Бьяджо сумел убедить Джанлуиджи Буффона сыграть несколько товарищеских матчей за национальную команду своей страны.

40-летний вратарь передумал завершать футбольную карьеру в конце сезона, и подумывает о том, чтобы сыграть еще на чемпионате Европы в 2020 году. Самое окончательное решение о дальнейшей карьеры в "Скуадра Адзурре" он примет после товарищеских матчей против Аргентины (23 марта) и Англии (27 марта).

Буффон хочет побить рекорд Паоло Мальдини по количеству матчей в Серии А (647) и превзойти египтянина Ахмеда Хасана по количеству игру за национальную команду (184).

Буффон провел 175 матчей за сборную Италии, став чемпионом мира-2006 и вице-чемпионом Евро-2012. 13 ноября после того, как итальянцы не сумели в плей-офф обыграть Швецию и впервые за 60 лет не попали на чемпионат мира, легендарный вратарь объявил об уходе из сборной.

 
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Новости спорта, Джанлуиджи Буффона, Луиджи ди Бьяджо, Новости футбола, Сборная Италии, ФК Ювентус, Футбол.
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