Экс-игрок "Динамо" может продолжить карьеру в Испании

Севилья, уже пытавшаяся приобрести экс-нападающего Динамо Лукаша Теодорчика летом, возобновила интерес к поляку, однако считает 20 миллионов евро, запрошенные Андерлехтом, слишком большой ценой.

"Интерес со стороны Севильи – это приятная новость для меня, — цитирует Теодорчика Estadio Deportivo. – Но я пока ничего не могу сказать о том, ведутся ли какие-то переговоры, и если да, то на какой они стадии. У меня контракт с Андерлехтом до 2020 года, поэтому, пока нет никакой конкретики, я сконцентрирован на выступлениях за свою нынешнюю команду".

В прошлом сезоне Лукаш забил за Андерлехт 30 мячей, а в нынешнем на его счету лишь четыре гола в 20-ти матчах.