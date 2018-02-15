Вверх
Мобильная версия
>
>
Gunsel любит своих пассажиров!
Новости: "Реал" уверенно разобрался с ПСЖ в первом матче 1/8 финала ЛЧ "Реал" уверенно разобрался с ПСЖ в первом матче 1/8 финала ЛЧ
Новости: Олимпиада-2018: результаты 14 февраля Олимпиада-2018: результаты 14 февраля
Новости: Valentine's Day: как спортсмены поздравили своих любимых Valentine's Day: как спортсмены поздравили своих любимых
X

Экс-игрок "Динамо" может продолжить карьеру в Испании

Лукаш Теодорчик
03:01 Сегодня Телеграф
football.ua

Новости спорта: Нападающий "Андерлехта" Лукаш Теодорчик попал в сферу интересов Севильи.

Севилья, уже пытавшаяся приобрести экс-нападающего Динамо Лукаша Теодорчика летом, возобновила интерес к поляку, однако считает 20 миллионов евро, запрошенные Андерлехтом, слишком большой ценой.

"Интерес со стороны Севильи – это приятная новость для меня, — цитирует Теодорчика Estadio Deportivo. – Но я пока ничего не могу сказать о том, ведутся ли какие-то переговоры, и если да, то на какой они стадии. У меня контракт с Андерлехтом до 2020 года, поэтому, пока нет никакой конкретики, я сконцентрирован на выступлениях за свою нынешнюю команду".

В прошлом сезоне Лукаш забил за Андерлехт 30 мячей, а в нынешнем на его счету лишь четыре гола в 20-ти матчах.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости спорта, Лукаш Теодорчик, Новости футбола, ФК Андерлехт, ФК Динамо (Киев), ФК Севилья, Футбол.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Valentine's Day: как спортсмены поздравили своих любимых

Valentine's Day: как спортсмены поздравили своих любимых
Олимпиец с обнаженным торсом хочет выступить на третьей Олимпиаде в новом виде спорта

Олимпиец с обнаженным торсом хочет выступить на третьей Олимпиаде в новом виде спорта
Свитолина шокировала откровенным нарядом на вечеринке

Свитолина шокировала откровенным нарядом на вечеринке

Возлюбленная Неймара поразила откровенным нарядом на бразильском карнавале

Возлюбленная Неймара поразила откровенным нарядом на бразильском карнавале
Яркие моменты невероятного шоу в честь открытия Олимпиады в Пхенчхане (Фото)

Яркие моменты невероятного шоу в честь открытия Олимпиады в Пхенчхане (Фото)
1
2
3
4
5
Добавить комментарий

*

Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости футбола

АЕК - "Динамо": слова капитана киевлян перед матчем "Шахтер" сменил место регистрации АЕК — "Динамо": пресс-конференция Хацкевича накануне матча

Последние новости

Президент ЮАР объявил об отставке Названы типичные предсмертные симптомы В Киеве правоохранители задержали группу лиц за сутенерство
Сегодня читают в спорте
01 Хьюи Фьюри: Я – некоронованный чемпион мира
02 Ливерпуль уничтожил Порту в первом матче 1/8 финала ЛЧ
03 "Реал" уверенно разобрался с ПСЖ в первом матче 1/8 финала ЛЧ
04 Фомин - о возвращении, адаптации в "Шахтере" и подготовке к "Роме"
05 Нойер - о травме, перспективах возвращения и ЧМ-2018
Новости сегодня
04:13 Названы бытовые привычки, помогающие похудеть
03:54 В Нидерландах вводят автоматическое согласие на донорство органов
03:42 В ОБСЕ увидели угрозу в размещении боевиками остатков боеприпасов в музее
03:38 Буффон продолжит выступать за сборную Италии
03:22 Суд над Трухановым состоится 15 февраля
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Гройсман: Реальная зарплата выросла на 19% Гройсман: Реальная зарплата выросла на 19%
Новости: Украина согласилась пойти на уступки Венгрии Украина согласилась пойти на уступки Венгрии
Новости: Саакашвили получил европейское удостоверение личности Саакашвили получил европейское удостоверение личности
Новости: Курьезные иллюстрации веселой толстушки Хильды, от которой вы будете без ума Курьезные иллюстрации веселой толстушки Хильды, от которой вы будете без ума
Добавить комментарий
0