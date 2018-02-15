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Рейтинг ФИФА: Украина сохранила свои позиции

Сборная Украины
16:14 Сегодня Телеграф
football.ua

Новости спорта: Сборная Украины сохранила свои позиции в рейтинге ФИФА.

Официальный сайт ФИФА обновил рейтинг сборных. Наша сборная сохранила 35-ю строчку, на которую мы опустились в позапрошлом месяце.

В топ-10 не произошло никаких изменений. Лидировать продолжают немцы, бразильцы и португальцы.

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Топ-10:

1 (1). Германия
2 (2). Бразилия
3 (3). Португалия
4 (4). Аргентина
5 (5). Бельгия
6 (6). Испания
7 (7). Польша
8 (8). Швейцария
9 (9). Франция
10 (10). Чили

Сборная Украины, как и практически все европейские сборные, в новом году еще не играла, поэтому сохранила 35-е место, которое занимает с ноября.

В топ-20 лишь бывшему сопернику украинцев сборной Исландии удалось обойти Уэльс и Швецию благодаря победе в товарищеском матче над Индонезией (4:1).

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