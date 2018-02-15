Рейтинг ФИФА: Украина сохранила свои позиции

Официальный сайт ФИФА обновил рейтинг сборных. Наша сборная сохранила 35-ю строчку, на которую мы опустились в позапрошлом месяце.

В топ-10 не произошло никаких изменений. Лидировать продолжают немцы, бразильцы и португальцы.

Топ-10:

1 (1). Германия

2 (2). Бразилия

3 (3). Португалия

4 (4). Аргентина

5 (5). Бельгия

6 (6). Испания

7 (7). Польша

8 (8). Швейцария

9 (9). Франция

10 (10). Чили

Сборная Украины, как и практически все европейские сборные, в новом году еще не играла, поэтому сохранила 35-е место, которое занимает с ноября.

В топ-20 лишь бывшему сопернику украинцев сборной Исландии удалось обойти Уэльс и Швецию благодаря победе в товарищеском матче над Индонезией (4:1).