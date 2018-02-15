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Ярмоленко сделал свой прогноз на матч АЕК - "Динамо"

Андрей Ярмоленко
15:26 Сегодня Телеграф
sport.ua

Новости спорта: Украинский вингер дортмундского клуба поделился ожиданиями от матчей 1/16 финала Лиги Европы

Бывший капитан киевского «Динамо», а ныне игрок дортмундской «Боруссии» Андрей Ярмоленко поделился ожиданиями от матчей 1/16 финала Лиги Европы. Сам Андрей из-за травмы не примет участие в матче «Боруссии» с «Аталантой».

АЕК - "Динамо": где смотреть матч Лиги Европы
АЕК - "Динамо": где смотреть матч Лиги ЕвропыЧитать полностью

- Андрей, уже сегодня стартуют матчи плей-офф Лиги Европы, «Боруссия» примет «Аталанту», «Динамо» сыграет на выезде с АЕКом. Ты будешь смотреть оба матча?
- Конечно, сначала посмотрю матч «Боруссии», потом буду смотреть «Динамо». Буду переживать как за свою нынешнюю команду, так и за прошлую.

- «Боруссия» — это топ-клуб, и не секрет, что топ-клубы, играя в Лиге Европы, зачастую отдают предпочтение своим внутренним чемпионатам. С какой ответственностью «Боруссия» подходит к плей-офф Лиги Европы?
- Я думаю, что для нас это очень важный турнир, особенно после неудачного выступления в Лиге чемпионов. Да и в чемпионате мы демонстрируем не те результаты, которые хотелось бы. Полагаю, что болельщики нас простят и можно будет спасти этот сезон, если мы выиграем Лигу Европы.

- Ты бы хотел, чтобы жребий свел «Динамо» и «Боруссию» в следующих стадиях?
- Я был бы очень рад, если бы мы сыграли в финале, но об этом рано говорить. Конечно, мне очень бы хотелось приехать домой и сыграть против родного клуба.

- Сократис Папастатопулос – бывший игрок АЕКа, с которым сыграет «Динамо». Обсуждали с одноклубником это противостояние?
- Обсуждали, но споров не устраивали. Он вкратце рассказал мне о греческой команде, спросил меня о «Динамо», но я никаких козырей ему не открывал. Мало ли, расскажет им потом (смеется).

- Твой прогноз? Как закончатся матчи «Боруссии» и «Динамо»?
- Нет, прогнозы я делать не люблю. Я буду болеть и переживать за Дортмунд точно так же, как и буду болеть и переживать за киевлян. Но уверен, что «Динамо» и «Боруссия» пройдут в следующий раунд.

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Новости спорта, АЕК, Андрей Ярмоленко, Лига Европы, Новости футбола, ФК Боруссия Д, ФК Динамо (Киев), Футбол.
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