Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: "Реал" уверенно разобрался с ПСЖ в первом матче 1/8 финала ЛЧ "Реал" уверенно разобрался с ПСЖ в первом матче 1/8 финала ЛЧ
Новости: "Динамо" сыграло вничью с АЕКом в первом матче 1/16 финала Лиги Европы "Динамо" сыграло вничью с АЕКом: видео голов
Новости: Valentine's Day: как спортсмены поздравили своих любимых Valentine's Day: как спортсмены поздравили своих любимых
Новости: Олимпиада-2018: медальный зачет за 15 февраля Олимпиада-2018: медальный зачет за 15 февраля
X

АЕК - "Динамо": обзор матча 1/16 финала Лиги Европы (Видео)

АЕК - "Динамо": Цыганков открыл счет в матче
01:02 Сегодня Телеграф
football.ua

Новости спорта: Смотреть обзор матча Лиги Европы АЕК - "Динамо" 1:1.

Киевское "Динамо" в первом матче в 2018 году сыграло вничью с АЕКом 1:1 Игра проходила в рамках 1/16 финала Лига Европы. Ответный поединок состоится 22 февраля в Киеве.

АЕК - "Динамо" 1:1

Голы: Айдаревич, 81 - Цыганков, 19

1-й тайм:

2-й тайм:

АЕК: Баркас – Гало, Враньеш, Ламбропулос, Бакакис – Симоэш, Галанопулос (Айдаревич, 79) — Бакасетас, Ливая, Клонаридис (Христодулопулос, 52) – Якумакис (Араухо, 58)

Динамо: Бойко – Кендзера, Хачериди, Кадар, Морозюк – Шепелев, Буяльский — Цыганков, Гармаш (Беседин, 82), Дерлис Гонсалес — Мораес (Шапаренко, 90)

Предупреждения: Ливая, Враньеш — Хачериди, Гармаш, Шепелев, Мораес

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости спорта, АЕК - Динамо, ЛЕ, Лига Европы, Новости футбола, ФК АЕК, ФК Динамо (Киев), Футбол.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
"Реал" - ПСЖ: Король и шут первого противостояния (Фото)

"Реал" - ПСЖ: Король и шут первого противостояния (Фото)
Valentine's Day: как спортсмены поздравили своих любимых

Valentine's Day: как спортсмены поздравили своих любимых
Олимпиец с обнаженным торсом хочет выступить на третьей Олимпиаде в новом виде спорта

Олимпиец с обнаженным торсом хочет выступить на третьей Олимпиаде в новом виде спорта
Свитолина шокировала откровенным нарядом на вечеринке

Свитолина шокировала откровенным нарядом на вечеринке

Возлюбленная Неймара поразила откровенным нарядом на бразильском карнавале

Возлюбленная Неймара поразила откровенным нарядом на бразильском карнавале
1
2
3
4
5
Добавить комментарий

*

Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости футбола

АЕК - "Динамо" 1:1: события матча (Видео) АЕК - "Динамо": стартовые составы "Не зря арбитру дали мячом в ухо": Франков о матче "Реал" - ПСЖ

Последние новости

Ева Лонгория поделилась мылым снимком, сделанным во время шопинга Художник рисует любовь и близость так хорошо, что ты почти чувствуешь их (Фото) Боевики вернули тело погибшего украинского военного
Сегодня читают в спорте
01 Первая "ракетка" мира хочет попробовать свои силы в другом виде спорта
02 Роналду забил 21 мяч в последних 12 матчах Лиги чемпионов
03 Инфантино предложит Буффону работу в ФИФА
04 "Динамо" сыграло вничью с АЕКом: видео голов
05 "Реал" - ПСЖ: Рамос о моменте с не назначенном пенальти
Новости сегодня
04:28 Доступный всем овощ попал в список самых полезных продуктов
03:52 Дженнифер Энистон разводится с мужем
03:44 "Нафтогаз" снизит цену на голубое топливо для промышленных потребителей
03:38 Показать все, что не хотелось: эпичные провалы при съемке селфи
03:30 Ожидание и реальность: как люди представляли будущее 100 лет назад (Фото)
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Призыв 2018: подписан указ об увольнении в запас срочников Призыв 2018: подписан указ об увольнении в запас срочников
Новости: Порошенко подписал закон о корпоративных договорах Порошенко подписал закон о корпоративных договорах
Новости: Самолеты РФ максимально приблизились к украинской границе Самолеты РФ приблизились к украинской границе
Новости: Окно в женскую спальню: экскурсия в потайной мир, куда вход воспрещен (Фото) Окно в женскую спальню: экскурсия в потайной мир, куда вход воспрещен (Фото)
Добавить комментарий
0