АЕК - "Динамо": обзор матча 1/16 финала Лиги Европы (Видео)
Новости спорта: Смотреть обзор матча Лиги Европы АЕК - "Динамо" 1:1.
Киевское "Динамо" в первом матче в 2018 году сыграло вничью с АЕКом 1:1 Игра проходила в рамках 1/16 финала Лига Европы. Ответный поединок состоится 22 февраля в Киеве.
АЕК - "Динамо" 1:1
Голы: Айдаревич, 81 - Цыганков, 19
1-й тайм:
2-й тайм:
АЕК: Баркас – Гало, Враньеш, Ламбропулос, Бакакис – Симоэш, Галанопулос (Айдаревич, 79) — Бакасетас, Ливая, Клонаридис (Христодулопулос, 52) – Якумакис (Араухо, 58)
Динамо: Бойко – Кендзера, Хачериди, Кадар, Морозюк – Шепелев, Буяльский — Цыганков, Гармаш (Беседин, 82), Дерлис Гонсалес — Мораес (Шапаренко, 90)
Предупреждения: Ливая, Враньеш — Хачериди, Гармаш, Шепелев, Мораес