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АЕК - "Динамо": реакция греческих СМИ на первый матч 1/16 финала Лиги Европы

АЕК - Динамо
15:28 Сегодня Телеграф
football24.ua

Новости спорта: Греческие СМИ хвалят АЕК за первый матч 1/16 финала Лиги Европы против Динамо и с оптимизмом ожидают ответного матча в Киеве.

Sportdog.gr

"Маноло Хименес внес правильные коррективы в игру, выпустив Христодулопулоса и Айдаревича, которые перевернули ход игры. В то же время выглядит странным, почему Христодулопулос остался в запасе.

Если бы АЕК был бы немного удачливее, то команда могла бы одержать даже победу в матче. Однако с таким желанием команда имеет все шансы на долгожданную победу в чемпионате Греции".

"Динамо" сыграло вничью с АЕКом в первом матче 1/16 финала Лиги Европы

Sdna.gr

"В первые 50 минут футболисты АЕКа играли фактически на одной ноге. После выхода Христодулопулоса команда заиграла совсем по-другому. Наверное, сейчас он является лучшим игроком в Греции. Во вчерашнем матче Лазарос как будто ходил по воде.

На данном этапе сезона АЕК, похоже, играет лучше Динамо. А тот, кто играет лучше, обычно побеждает".

Sport24

"Маноло Хименес очень вовремя выпустил Айдаревича, продемонстрировав большое тренерское чутье и настояв на замене до того самого стандарта.

Команда разочарована как результатом, так и работой арбитра. Враньеш получил желтую карточку чуть ли не за свой единственный фол и не сыграет в Киеве, в то время как Гармаш не был удален за свои регулярные нарушения правил".

АЕК - "Динамо": видео голов и обзор матча

Novasports.gr

"Результат несправедливый по нескольким причинам. АЕК продемонстрировал, что у него лучшая команда, чем у соперника. Весь матч" желто-черные "играли лучше, но не сумели уйти с поля с положительным результатом. Динамо забило с единственного своего шанса.

Contra.gr

"Христодулопулос сыграл как настоящий лидер. Именно таким должен быть вожак команды. Он вышел на замену и сделал всю игру. Пусть он и не забил сам, но гол – его заслуга".

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Новости спорта, АЕК, Лига Европы, Новости футбола, ФК Динамо (Киев), Футбол.
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