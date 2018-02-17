УПЛ. "Сталь" обыграла "Александрию" на "Оболонь-Арене"

Эта победа стала первой для болгарина во главе "сталеваров".

В первом тайме команды продемонстрировали традиционный "весенний" футбол – много борьбы на тяжелом поле, немало фолов и отсутствие моментов. По-настоящему в игру ни Панькив, ни Пеньков в первой половине матча не вступали.

Получив указания от тренеров в перерыве, Сталь и Александрия значительно активнее заиграли во втором тайме. И если Грицук не сумел вывести александрийцев вперед, то "сталевары" из своих моментов выжали максимум. Сначала Нуриев убежал в контратаку по правому флангу и нашел точной передачей в центре штрафной Копытова. А через пять минут Климчук обыграл Панькива, который опрометчиво покинул ворота, и спокойно отправил мяч в сетку – 2:0.

Украина, УПЛ, 20 тур

Сталь – Александрия – 2:0

Голы: Копытов, 71, Климчук, 76