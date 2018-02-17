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"Сталь" 2:0 "Александрия": видео голов и обзор матча
16:30 Сегодня Телеграф

Новости спорта: Сталь впервые за 18 туров одержала победу.

Украина, УПЛ, 20 тур

Сталь – Александрия – 2:0

Голы: Копытов, 71, Климчук, 76

"Шахтер" - "Черноморец" 5:0: обзор матча (Видео)

Сталь обыграла Александрию в матче 20-го тура чемпионата Украины (2:0). Эта победа стала для Стали первой за последние 18 туров.

Каменская Сталь ударно начала чемпионат Украины сезона 2017/18, одержав две победы в первых двух матчах.

Тогда "сталевары" минимально обыграли Черноморец и Зарю с минимальным счетом.

Далее последовали семь поражений подряд, после чего у команды сменился тренер и у руля стал болгарский специалист Николай Костов.

С Костовым у команды, до сегодняшнего дня, были показатели в 5 ничьих и 4 поражения.

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Новости спорта, Новости футбола, УПЛ, ФК Александрия, ФК Сталь.
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