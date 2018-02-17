"Сталь" 2:0 "Александрия": видео голов и обзор матча
Новости спорта: Сталь впервые за 18 туров одержала победу.
Украина, УПЛ, 20 тур
Сталь – Александрия – 2:0
Голы: Копытов, 71, Климчук, 76
"Шахтер" - "Черноморец" 5:0: обзор матча (Видео)
Сталь обыграла Александрию в матче 20-го тура чемпионата Украины (2:0). Эта победа стала для Стали первой за последние 18 туров.
Каменская Сталь ударно начала чемпионат Украины сезона 2017/18, одержав две победы в первых двух матчах.
Тогда "сталевары" минимально обыграли Черноморец и Зарю с минимальным счетом.
Далее последовали семь поражений подряд, после чего у команды сменился тренер и у руля стал болгарский специалист Николай Костов.
С Костовым у команды, до сегодняшнего дня, были показатели в 5 ничьих и 4 поражения.