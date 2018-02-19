Ребров - среди худших трансферов в истории "Тоттенхэма"

Сергей Ребров перешел в Тоттенхэм в 2000 году после прекрасных выступлений за киевское Динамо, но не сумел проявить себя в Англии.

По мнению авторитетного издания Goal, трансфер украинского футболиста – один из худших в истории лондонского клуба.

"Абсолютно катастрофический трансфер. Ребров был куплен за 11 миллионов фунтов Джорджем Грэмом у Динамо Киев в 2000 году, но забил лишь 10 голов в 60 матчах Премьер-лиги. Сменивший Грэма Глен Ходдл в основном оставлял Реброва вне состава. В конце концов тот покинул клуб в 2005", – пишет Goal.

Также в список вошли: Джон Скейлз, Казаюки Тода, Мбулело Мабизела, Элдер Поштига, Гжегож Расяк, Жилберто, Зеки Фрайерс, Рамон Вега, Джейсон Дозелл, Хуссам Гали, Энди Бути, Клинтон Нджие, Винсент Янссен и играющий до сих пор за "шпор" Мусса Сиссоко.