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Тер Штеген - об уходе Неймара, Дембеле и Коутиньо

Марк-Андре тер Штеген
15:55 Сегодня Телеграф
terrikon.com

Новости спорта: Голкипер каталонского гранда поделился своим мнением относительно ухода Неймара из "Барселоны".

Вратарь "Барселоны" Марк-Андре тер Штеген поделился мнением о летнем уходе из каталонской команды бразильца Неймара и игре заменивших его новичков Усмана Дембеле и Филиппе Коутиньо.

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"Класс Неймара, его нельзя объяснить. Он был очень важен для "Барселоны" и как человек, и как футболист. Его уход мог быть связан с тем, что он хочет добиться чего-то большего, в том числе на индивидуальном уровне. Но на самом деле причины такого решения известны только ему самому.

Нам пришлось компенсировать потерю Неймара, что было непросто сделать, но нам это удалось. Теперь у нас очень сильная команда. Как мне кажется, новые футболисты сделали "Барселону" даже сильнее. Надеюсь, им хорошо и комфортно в команде и они адаптируются очень быстро. В то же время мы хотим дать им время.

Дембеле играл не слишком часто, поскольку был травмирован. А Коутиньо только-только перешел. Всегда надо давать время и проявлять терпение, они ведь молоды и впереди у них несколько прекрасных лет", — приводит слова тер Штегена ESPN US.

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Новости спорта, Марк-Андре тер Штеген, Неймар, Новости футбола, ФК Барселона, Футбол.
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