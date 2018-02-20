Месси еще никогда не забивал "Челси"

Впервые Лео встретился с англичанами в феврале 2006-го, тоже в 1/8 финала ЛЧ. В той «Барсе» Месси еще не был главным игроком, и она прошла дальше даже без его голов. В конце 2006-го было два матча в группе. Потом – полуфинал имени Эвребе в 2009-м, снова Месси не забил, но «Барса» победила.

Наконец, полуфинал ЛЧ-2012, в котором «Челси» победил, а потом взял кубок.

Итого – 8 матчей, в 7 из которых Лео провел по 90 минут и еще один раз был заменен в первом тайме из-за травмы. «Барса» забила в них 8 голов.

«Я надеюсь продолжить эту традицию, – прокомментировал серию Месси главный тренер «Челси» Антонио Конте. – Но мы все-таки говорим о фантастическом игроке. Чтобы остановить его, мы должны работать вместе, как команда».