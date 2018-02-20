"Бавария" разгромила "Бешикташ" 5:0 - Вида получил красную

В первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов «Бавария» принимала «Бешикташ» и добилась разгромной победы со счётом 5:0.

На 16-й минуте турецкая команда осталась вдесятером — прямую красную карточку получил Домагой Вида.

Удаление Виды

Численным преимуществом хозяева воспользовались в конце первого тайма — Томас Мюллер открыл счёт. На 52-й минуте Кингсли Коман сделал счёт 2:0. На 66-й минуте Мюллер сумел оформить дубль, а последнее слово осталось за Робертом Левандовским, который отличился на 79-й и 88-й минутах.

Обзор матча и видео голов

Ответная игра между «Бешикташем» и «Баварией» состоится в Стамбуле 14 марта.