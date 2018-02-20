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"Бавария" разгромила "Бешикташ" 5:0 - Вида получил красную

Мюллер и Левандовски
23:53 Вт, 20 Февраль 2018 Телеграф
championat.com

Новости спорта: Мюнхенская «Бавария» разгромила «Бешикташ» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

В первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов «Бавария» принимала «Бешикташ» и добилась разгромной победы со счётом 5:0.

На 16-й минуте турецкая команда осталась вдесятером — прямую красную карточку получил Домагой Вида.

Удаление Виды

Численным преимуществом хозяева воспользовались в конце первого тайма — Томас Мюллер открыл счёт. На 52-й минуте Кингсли Коман сделал счёт 2:0. На 66-й минуте Мюллер сумел оформить дубль, а последнее слово осталось за Робертом Левандовским, который отличился на 79-й и 88-й минутах.

Обзор матча и видео голов

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Ответная игра между «Бешикташем» и «Баварией» состоится в Стамбуле 14 марта.

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Новости спорта, Лига Чемпионов, ЛЧ, ФК Бавария, ФК Бешикташ.
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