Слова Моуриньо перед матчем "Севилья" - "Манчестер Юнайтед"

"Мечтать о победе в Лиге чемпионов начинаешь примерно на стадии 1/4 финала, но никак не раньше. Когда впереди 1/8 финала, то нужно проделать еще очень долгий путь. Пока нам нужно сосредоточиться на очень непростом противостоянии", — отметил Моуриньо.

"Монтелла — итальянец по национальности, а все итальянцы знают, как организовать и отладить игру в обороне. В общем, нам надо показать свой лучший футбол. Об ответном матче будем думать примерно в 22:30, но никак не раньше".

Матч между Севильей и Манчестер Юнайтед состоится в среду, 21 февраля. Начало встречи в 21:45 по киевскому времени.