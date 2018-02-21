Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: "Челси" - "Барселона": видео голов и обзор матча Лиги чемпионов "Челси" - "Барселона": обзор матча (Видео)
Новости: Хоккеистки Финляндии выиграли "бронзу" на зимних Олимпийских играх Хоккеистки Финляндии выиграли "бронзу" на зимних Олимпийских играх
Новости: "Бавария" - "Бешикташ": видео обзор матча Лиги чемпионов "Бавария" - "Бешикташ": видео обзор матча Лиги чемпионов
Новости: "Шахтер" - "Рома": где и когда смотреть матч 1/8 финала Лиги чемпионов "Шахтер" - "Рома": где и когда смотреть матч 1/8 финала Лиги чемпионов
X

Слова Моуриньо перед матчем "Севилья" - "Манчестер Юнайтед"

Жозе Моуриньо
16:51 Сегодня Телеграф
football.ua

Новости спорта: Главный тренер Манчестер Юнайтед Жозе Моуриньо ожидает трудного противостояния с Севильей на стадии 1/8 финала Лиги чемпионов.

"Мечтать о победе в Лиге чемпионов начинаешь примерно на стадии 1/4 финала, но никак не раньше. Когда впереди 1/8 финала, то нужно проделать еще очень долгий путь. Пока нам нужно сосредоточиться на очень непростом противостоянии", — отметил Моуриньо.

"Севилья" - "Манчестер Юнайтед": где смотреть матч Лиги чемпионов

"Монтелла — итальянец по национальности, а все итальянцы знают, как организовать и отладить игру в обороне. В общем, нам надо показать свой лучший футбол. Об ответном матче будем думать примерно в 22:30, но никак не раньше".

Матч между Севильей и Манчестер Юнайтед состоится в среду, 21 февраля. Начало встречи в 21:45 по киевскому времени.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости спорта, Жозе Моуриньо, Лига Чемпионов, ЛЧ.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Воронин уже не тот: снимки с отдыха украинского футболиста

Воронин уже не тот: снимки с отдыха украинского футболиста
Украинский фристайлист Абраменко и его девушка из ОАР (Фото)

Украинский фристайлист Абраменко и его девушка из ОАР (Фото)
Олимпийская чемпионка Пхенчхана из Украины Алена Савченко

Олимпийская чемпионка Пхенчхана из Украины Алена Савченко
Владимир Кличко с семьей отдохнул на Барбадосе (Фото)

Владимир Кличко с семьей отдохнул на Барбадосе (Фото)
"Реал" - ПСЖ: Король и шут первого противостояния (Фото)

"Реал" - ПСЖ: Король и шут первого противостояния (Фото)
1
2
3
4
5
Добавить комментарий

*

Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости футбола

Экс-динамовец Вида неудачно дебютировал за "Бешикташ" в Лиге чемпионов (Видео) Касильяс рассказал, где хочет продолжить карьеру Павелко прокомментировал решение CAS по матчу "Мариуполь" - "Динамо"

Последние новости

Криптовалютные мошенники надули около 10 тыс. австрийцев Президент рассказал, как РФ пыталась легитимизировать "референдум" в Крыму Снимки диких животных, от которых расплываешься в улыбке (Фото)
Сегодня читают в спорте
01 "Челси" - "Барселона": обзор матча (Видео)
02 Канадский фристайлист получил ужасную травму на зимней Олимпиаде (Видео)
03 "Все поменялось": Пятов о матче "Шахтер" - "Рома"
04 Историческое событие: Месси впервые поразил ворота "Челси" (Видео)
05 Экс-динамовец Вида неудачно дебютировал за "Бешикташ" в Лиге чемпионов (Видео)
Новости сегодня
16:47 Смешные снимки с очень неловкими моментами
16:43 Натали Портман извинилась за интервью, в котором поддерживала Полански
16:40 Минюст: СИЗО переполнены из-за работы судов
16:40 Стало известно, когда состоится жеребьевка 1/2 Кубка Украины
16:39 Адвокат Януковича хочет задать еще несколько вопросов Порошенко
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Кабмин уже сегодня повысит пенсии военным: кому и на сколько В Украине повысили пенсии военным
Новости: МИД предостерегает украинцев от посещения Кении и Танзании МИД предостерегает украинцев от посещения Кении и Танзании
Новости: Посол ЕС: С модернизацией КПП на границе есть трудности Посол ЕС: С модернизацией КПП на границе есть трудности
Новости: Как похудеть: эфирные масла, которые помогут избавиться от лишних килограммов Как похудеть: эфирные масла, которые помогут избавиться от лишних килограммов
Добавить комментарий
0