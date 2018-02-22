Беседин: На 0:0 с АЕКом никто играть не будет

— Мы проанализировали прошедшую встречу и наши ошибки. Думаю, наша команда продолжает набирать форму от матча к матчу. Мы уверены в своих силах перед завтрашним поединком, тем более, что играем дома. Полагаю, что соперник также будет максимально сконцентрирован в этой игре, ведь на кону — выход в 1/8 финала Лиги Европы. Для достижения своей цели они отдадут все силы. К тому же, АЕК уже давно не проходил так далеко в еврокубках. Ожидаю очень интересного противостояния.

Разумеется, на 0:0 никто играть не будет. Самое главное для нас — надежно сыграть в обороне, не пропустить и реализовать свои моменты в атаке. Думаю, все будет хорошо. Очень важно, чтобы на стадион пришло как можно больше болельщиков. Они будут нашим двенадцатым игроком. Для нас очень важна их поддержка, особенно, в таком матче, — сказал Беседин.