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Ротань о матче "Динамо" - АЕК

Динамо - АЕК
16:50 Сегодня Телеграф
zbirna.com

Новости спорта: Полузащитник "Динамо" Руслан Ротань поделился своими ожиданиями от предстоящего поединка Бело-синих с АЕКом в 1/16 финала Лиги Европы.

— Руслан, вспоминал свою презентацию во время первого прихода в "Динамо"?

— Так уже сколько времени прошло (улыбается). Я тогда переходил в качестве молодого и перспективного футболиста, так что эмоции были совсем другими. Сейчас все воспринимается по-другому. Теперь намного лучше понимаю, куда пришел.

— Как тебе первая игра за киевлян после длительного перерыва?

— Самое главное, что в матче с Олимпиком мы достигли результата — в чемпионской гонке все остальное отходит на второй план. Где-то мы сами себе осложнили жизнь тем, что не реализовали несколько моментов в конце поединка, когда соперник пошел вперед. Но все равно выиграли, а это, повторюсь, задача номер один.

— Физически команда готова?

— В этом нет никаких сомнений, но длительная пауза в официальных турнирах всегда выбивает из игрового тонуса. Пара матчей — и мы его непременно вернем.

— Времени на раскачку, однако, нет. В четверг — ответный поединок с АЕКом, и права на ошибку "Динамо", в общем-то, не имеет...

— Думаю, сил ребятам точно хватит. Важно, чтобы была уверенность, и ее нужно почувствовать с первых минут.

— В Афинах не почувствовали?

— Почему же? Забили довольно быстрый гол, потом играли по счету, хорошо оборонялись, я бы выделил борьбу, отдачу, отношение. Во втором тайме не хватало контратак, но в четверг на Олимпийском будет совсем другая игра. А настрой нужно оставить тот же, и тогда все сложится хорошо. Моменты будут — надо просто их реализовать.

— Греки побегут забивать?

— Попробуют, но тут уже будет работать стратегия двухматчевого противостояния. Рано или поздно гости все равно раскроются, и нам нужно этим воспользоваться. Будет интересно, какую тактику выберут тренеры.

— Ты ее оценишь на стадионе?

— Конечно. Собираюсь смотреть игру вживую.

— Во время визита в Афины успел пообщаться со своим бывшим одноклубником по "Днепру" Дмитрием Чигринским?

— Да, мы немного поговорили. В первом матче тренер решил его поберечь, но в Киеве он, наверное, сыграет. Диме нравится в Греции. Я за него рад, он — лидер АЕКа. В его квалификации сомневаться не приходится, Чигринский — отличный игрок, настоящая находка для афинского клуба. Защитник, который умеет руководить обороной, отдать первый пас, начать атаку...

— Может и после углового забить. Как думаешь, кто против него будет играть на стандартах?

— Тренеры скажут об этом на установке и напомнят непосредственно перед матчем. У АЕКа очень хорошие стандарты, и нам нужно это учитывать.

— В предстоящем поединке за Чигринским будут следить тренеры сборной. Шанс вернуться в национальную команду у него есть?

— Конечно. Я хорошо знаю, какой Дима профессионал, как он работает до тренировок, на тренировках и после тренировок. Но решать будут наставники.

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