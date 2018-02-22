Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: "Шахтер" добыл волевую победу над "Ромой" в Харькове "Шахтер" добыл волевую победу над "Ромой" в Харькове
Новости: Олимпиада-2018. Медальный зачет и все результаты 22 февраля Олимпиада-2018. Медальный зачет и все результаты 22 февраля
Новости: Олимпиада-2018: расписание на 22 февраля Олимпиада-2018: расписание на 22 февраля
Новости: Лига Европы. Расписание матчей 22 февраля Лига Европы. Расписание матчей 22 февраля
X

Цыганков: "Динамо" будет намного проще во втором матче с АЕКом

Виктор Цыганков
15:56 Сегодня Телеграф
ФК Динамо (Киев)
Фото: ФК Динамо (Киев)

Новости спорта: Игрок киевского "Динамо" Виктор Цыганков ответил на вопросы журналистов на пресс-конференции накануне ответного матча 1/16 финала Лиги Европы против АЕКа.

- Пока что только Вы забиваете в "Динамо": гол АЕКу, гол "Олимпику". Это результат, в первую очередь, настроя, возможно, особенной работы на сборах или чего-то другого?

- Думаю, неважно, кто забивает. Важно, чтобы наша команда побеждала.

- Ответный матч против АЕКа, на Ваш взгляд, будет тяжелее или легче, исходя из результатов в Греции?

- Мы уже сыграли одну игру, поэтому знаем, на что способна эта команда. И будем играть при своих зрителях. Поэтому, думаю, нам будет намного проще во втором матче.

- Вам пришлось пропустить первую половину сборов, работали по своей программе. Как сейчас чувствуете себя физически, в каких игровых кондициях находитесь? Готовы ли на 100% к каждому матчу?

- Два матча уже сыграл. Я всегда выхожу на игру с настроем побеждать с командой и отдавать все свои силы на поле. Поэтому, думаю, через игры наберу форму, и со временем все будет уже здорово.

- Сейчас Вас уже называют молодым лидером команды - эти громкие фразы Вас мотивируют или немного расслабляют?

- Я, честно говоря, не прислушиваюсь к ним, потому что всегда выхожу показывать свои лучшие качества и чтобы моя команда побеждала - это самое главное.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости спорта, Виктор Цыганков, Динамо-АЕК, ЛЕ, Лига Европы, Новости футбола, ФК АЕК, ФК Динамо (Киев), Футбол.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Невероятная игра: как "Шахтер" обыграл "Рому" в Харькове (Фото)

Невероятная игра: как "Шахтер" обыграл "Рому" в Харькове (Фото)
Воронин уже не тот: снимки с отдыха украинского футболиста

Воронин уже не тот: снимки с отдыха украинского футболиста
Украинский фристайлист Абраменко и его девушка из ОАР (Фото)

Украинский фристайлист Абраменко и его девушка из ОАР (Фото)
Олимпийская чемпионка Пхенчхана из Украины Алена Савченко

Олимпийская чемпионка Пхенчхана из Украины Алена Савченко
Владимир Кличко с семьей отдохнул на Барбадосе (Фото)

Владимир Кличко с семьей отдохнул на Барбадосе (Фото)
1
2
3
4
5
Добавить комментарий

*

Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости футбола

Зидан принял решение по Роналду "Динамо" - АЕК: слова Хацкевича перед матчем "Сейчас главное – победа": Фред - о матче "Шахтер" - "Рома"

Последние новости

Суд по делу убийства Бузины отложили до апреля Подписчики отреагировали на новое фото Виталия Козловского Беседин: На 0:0 с АЕКом никто играть не будет
Сегодня читают в спорте
01 "Не ожидал такой игры": Шевченко - о матче "Шахтера" против "Ромы"
02 "Шахтер" - "Рома": слова Фонсеки после матча
03 "Шахтер" - "Рома": видео голов и обзор матча
04 "Шахтер" – классная команда": вратарь "Ромы" - о матче против "горняков"
05 "Шахтер" - "Рома": итальянские СМИ о матче Лиги чемпионов
Новости сегодня
17:19 Лучик смеха в ваш дом: вечерние анекдоты 22 февраля
17:19 Масштабное ДТП в Винницкой области: пострадали 9 человек
17:13 Когда Макгрегор вернется в октагон
17:10 РФ установила карантинную зону на границе с ОРДЛО
17:06 Латиноамериканская телеведущая застраховала cвои ягодицы
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Прогноз погоды на 23 февраля: в Украину возвращаются сильные морозы В Украине ударят сильные морозы, местами до -20
Новости: Омелян: В Украине будет тестироваться Hyperloop В Украине будет тестироваться Hyperloop
Новости: Во Львовской области на стрельбах погиб пограничник Во Львовской области на стрельбах погиб пограничник
Новости: В работе Facebook и Instagram произошел глобальный сбой В работе Facebook и Instagram произошел глобальный сбой
Добавить комментарий
0