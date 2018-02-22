Цыганков: "Динамо" будет намного проще во втором матче с АЕКом

- Пока что только Вы забиваете в "Динамо": гол АЕКу, гол "Олимпику". Это результат, в первую очередь, настроя, возможно, особенной работы на сборах или чего-то другого?

- Думаю, неважно, кто забивает. Важно, чтобы наша команда побеждала.

- Ответный матч против АЕКа, на Ваш взгляд, будет тяжелее или легче, исходя из результатов в Греции?

- Мы уже сыграли одну игру, поэтому знаем, на что способна эта команда. И будем играть при своих зрителях. Поэтому, думаю, нам будет намного проще во втором матче.

- Вам пришлось пропустить первую половину сборов, работали по своей программе. Как сейчас чувствуете себя физически, в каких игровых кондициях находитесь? Готовы ли на 100% к каждому матчу?

- Два матча уже сыграл. Я всегда выхожу на игру с настроем побеждать с командой и отдавать все свои силы на поле. Поэтому, думаю, через игры наберу форму, и со временем все будет уже здорово.

- Сейчас Вас уже называют молодым лидером команды - эти громкие фразы Вас мотивируют или немного расслабляют?

- Я, честно говоря, не прислушиваюсь к ним, потому что всегда выхожу показывать свои лучшие качества и чтобы моя команда побеждала - это самое главное.