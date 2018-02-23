Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: "Динамо" узнало соперника по 1/8 финала Лиги Европы "Динамо" узнало соперника по 1/8 финала Лиги Европы
Новости: Результаты жеребьевки 1/8 финала Лиги Европы Результаты жеребьевки 1/8 финала Лиги Европы
Новости: "Динамо" - АЕК: обзор матча (Видео) "Динамо" - АЕК: обзор матча (Видео)
Новости: Церемония закрытия Олимпиады-2018 в Пхенчхане: где и когда смотреть Церемония закрытия Олимпиады-2018 в Пхенчхане: где и когда смотреть
X

Хачериди о матче "Динамо" - АЕК

Евгений Хачериди
16:11 Сегодня Телеграф
zbirna.com

Новости спорта: Защитник "Динамо" Евгений Хачериди прокомментировал результат ответного матча 1/16 финала Лиги Европы с АЕКом (0:0).

— Евгений, можно немного выдохнуть после такого сложного поединка?

— Действительно, матч получился непростым. Но самое главное, что удалось добыть нужный результат.

— Везет сильнейшим?

— Считаю, что две игры были равными. Второй тайм, киевского матча мы, наверное, провели не лучшим образом, сильно садились к своим воротам. Хотя могли по ходу второй 45-минутки и забить. Наверное, вовремя на поле выпустили Беседина, у нас стало лучше получаться держать мяч.

— Что было самым сложным в противостоянии с атакующей линией АЕКа?

— В принципе, все как обычно. Хотя могу отметить скорость соперника, техническую оснащенность. Но наша команда справилась с задачей не пропустить.

— Греки подали много угловых. Вы готовились к стандартам?

— Конечно. Этому компоненту игры наши тренеры уделили повышенное внимание. При угловых или штрафных у наших ворот, каждый знал свою точку. И раз не пропустили, значит, не дали АЕКу воплотить его план в жизнь.

— Бросалось в глаза, что по ходу игры греки часто апеллировали к арбитру.

— Что-то подобное было и в Греции. Они постоянно давили на судью. Спасибо рефери, который не велся на провокации нашего соперника. Считаю, арбитраж был на хорошем уровне.

— Во втором тайме вы сами сели к воротам или соперник заставил?

— Если бы был голевой запас, то, возможно, Динамо действовало бы более раскованно. Счет был скользким. Боязнь допустить ошибку давила. Мы пытались свести риск к минимуму. Как оказалось, все было оправданно.

— Что после игры в раздевалке сказали тренеры?

— Ничего необычного (улыбается). Поздравили с достигнутым результатом и сказали, что нужно двигаться дальше, впереди непростые матчи чемпионата.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости спорта, Динамо-АЕК, Евгений Хачериди, ЛЕ, Лига Европы, Новости футбола, ФК АЕК, ФК Динамо (Киев), Футбол.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Фигурное катание: яркие моменты женского финала Олимпиады-2018 (Фото)

Фигурное катание: яркие моменты женского финала Олимпиады-2018 (Фото)
Невероятная игра: как "Шахтер" обыграл "Рому" в Харькове (Фото)

Невероятная игра: как "Шахтер" обыграл "Рому" в Харькове (Фото)
Воронин уже не тот: снимки с отдыха украинского футболиста

Воронин уже не тот: снимки с отдыха украинского футболиста
Украинский фристайлист Абраменко и его девушка из ОАР (Фото)

Украинский фристайлист Абраменко и его девушка из ОАР (Фото)
Олимпийская чемпионка Пхенчхана из Украины Алена Савченко

Олимпийская чемпионка Пхенчхана из Украины Алена Савченко
1
2
3
4
5
Добавить комментарий

*

Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости футбола

"Игра получилась непростой": Шевченко о матче "Динамо" - АЕК Таблица коэффициентов УЕФА: Украина увеличила отрыв от Бельгии "Милан" - "Лудогорец" 1:0: обзор матча Лиги Европы (Видео)

Последние новости

"Лацио" потроллил "Динамо" после жеребьевки Лиги Европы В Египте жестоко убили молодую украинку Диета доктора Кислера - козырь в борьбе с лишним весом
Сегодня читают в спорте
01 Слова Хацкевича после матча "Динамо" - АЕК
02 Жеребьевка Лиги Европы: все пары 1/8 финала
03 "Динамо" узнало соперника по 1/8 финала Лиги Европы
04 Лига Европы: результаты всех матчей 1/16 финала
05 Чигринский предупредил "Динамо"
Новости сегодня
17:21 Турция взяла под контроль более 400 квадратных километров территории Сирии
17:16 Группа "Imagine Dragons" презентовала новую песню
17:13 Досмотр женщин в Оболонском суде: обмудсмен обратилась в полицию
17:13 Назван лучший игрок недели в Лиге чемпионов
17:09 Вы будете смеяться: веселые картинки для хорошего настроения
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Киев не будет возвращать деньги ЕС за пограничные проекты Киев не будет возвращать деньги ЕС за пограничные проекты
Новости: Реинтеграция Донбасса: что поменяется для украинских военных Реинтеграция Донбасса: что поменяется для украинских военных
Новости: Украинцев предупреждают о сильных морозах Украинцев предупреждают о сильных морозах
Новости: Опубликовано видео первого испытания летающего такси Airbus Опубликовано видео первого испытания летающего такси Airbus
Добавить комментарий
0