Хачериди о матче "Динамо" - АЕК

— Евгений, можно немного выдохнуть после такого сложного поединка?

— Действительно, матч получился непростым. Но самое главное, что удалось добыть нужный результат.

— Везет сильнейшим?

— Считаю, что две игры были равными. Второй тайм, киевского матча мы, наверное, провели не лучшим образом, сильно садились к своим воротам. Хотя могли по ходу второй 45-минутки и забить. Наверное, вовремя на поле выпустили Беседина, у нас стало лучше получаться держать мяч.

— Что было самым сложным в противостоянии с атакующей линией АЕКа?

— В принципе, все как обычно. Хотя могу отметить скорость соперника, техническую оснащенность. Но наша команда справилась с задачей не пропустить.

— Греки подали много угловых. Вы готовились к стандартам?

— Конечно. Этому компоненту игры наши тренеры уделили повышенное внимание. При угловых или штрафных у наших ворот, каждый знал свою точку. И раз не пропустили, значит, не дали АЕКу воплотить его план в жизнь.

— Бросалось в глаза, что по ходу игры греки часто апеллировали к арбитру.

— Что-то подобное было и в Греции. Они постоянно давили на судью. Спасибо рефери, который не велся на провокации нашего соперника. Считаю, арбитраж был на хорошем уровне.

— Во втором тайме вы сами сели к воротам или соперник заставил?

— Если бы был голевой запас, то, возможно, Динамо действовало бы более раскованно. Счет был скользким. Боязнь допустить ошибку давила. Мы пытались свести риск к минимуму. Как оказалось, все было оправданно.

— Что после игры в раздевалке сказали тренеры?

— Ничего необычного (улыбается). Поздравили с достигнутым результатом и сказали, что нужно двигаться дальше, впереди непростые матчи чемпионата.