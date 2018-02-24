Игрок "Шахтера" пропустит три недели из-за травмы

Донецкий "Шахтер" готовится к матчу национального чемпионата с кропивницкой "Звездой".

Утром 23 февраля "горняки" провели тренировку на поле УТК им. Банникова. Футболисты, игравшие с римлянами, занимались в общей группе 45 минут, после чего отправились на фитнес и восстановительные процедуры. Остальные отработали намеченные полтора часа интенсивной сессии с акцентом на тактических упражнениях. В концовке Паулу Фонсека организовал мини-турнир, в котором победу, благодаря точному удару Руслана Фомина, одержала команда "красных".

Курс реабилитации проходит Сергей Кривцов, получивший травму в поединке с "Ромой". У защитника диагностировали повреждение связок левого голеностопного сустава. По заключению медицинской службы "Шахтера", он пропустит три недели.

По отдельной программе занимается Ярослав Ракицкий – у него небольшие проблемы со спиной.

Матч "Шахтер" – "Звезда" состоится 25 февраля на ОСК "Металлист" в Харькове. Начало в 17:00.