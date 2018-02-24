Конте рассказал о шансах "Челси" в игре с "МЮ"

Главный тренер "Челси" Антонио Конте считает, что "Челси" должен сыграть максимально сильно, чтобы справиться в воскресенье с "Манчестер Юнайтед". Но "синие" отправляются на "Олд Траффорд" с единственной целью – одержать победу.

"Мы должны смотреть на себя и понимать, что с нынешнего момента и до конца сезона каждый матч очень важен. Набрать три очка будет важно для нас и для "Юнайтед". Борьба за попадание в Лигу Чемпионов в самом разгаре, много выдающихся команд борются за неё, и кому-то придется ее проиграть.

Это непростой матч, особенно когда играешь на "Олд Траффорд", но в то же время, после игры с "Барселоной", этот тест будет очень важен для нас, чтобы увидеть нашу реакцию и отношение к делу в сложной обстановке.

Необходимо начать матч с единственной мыслью – постараться набрать три очка. Это очень важно для нашей психологии. Если обладаешь психологией победителя, то стараешься добиться единственно приемлемого результата и одержать победу.

Многое может случиться в игре. Ничья с "Юнайтед" может быть хорошим результатом, но только после того, как ты попытался сыграть на победу. В прошлом сезоне мы там проиграли, так что необходимо сыграть очень внимательно.

У них есть множество фантастических игроков, их команда также сильна физически. Мы должны сыграть очень внимательно, потому что в матчах с "Юнайтед" может случиться что угодно.

Это большой матч для нас, и мы должны выложиться на 120 процентов своих возможностей, мы хотим постараться набрать 3 очка, это будет сложно, но мы должны постараться", — отметил Конте.