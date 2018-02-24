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Наставник "Динамо" прокомментировал жеребьевку 1/8 финала Лиги Европы

Александр Хацкевич
00:26 Сегодня Телеграф
isport.ua
Фото: Твиттер

Новости спорта: Наставник "Динамо" поделился ожиданиями от предстоящей дуэли с римским "Лацио" в Лиге Европы.

Главный тренер киевского Динамо Александр Хацкевич рассказал о возможностях римского Лацио, с которым "бело-синее" сыграют в 1/8 финала Лиги Европы:

"Думаю, что многие наши болельщики не хотели видеть в соперниках Динамо такие клубы, как Атлетико и Арсенал. Может, и Боруссию, хотя встреча с Андреем Ярмоленко их, наверное, обрадовала бы. Наиболее желательным противником называли Викторию, но жребий распорядился по-своему.

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Конечно, Лацио – очень серьезный соперник. Даже четвертое место в чемпионате Италии говорит о многом. Я уже обратил внимание на то, что эта команда много забивает – почти как Ювентус. Но и пропускает достаточно. Мы, безусловно, серьезно подготовимся к предстоящим матчам, изучим игру римлян. Планируем воочию посмотреть две домашние встречи Лацио – с Миланом и Ювентусом. Думаю, для нашей команды, особенно для молодежи, это будет хорошая проверка на прочность. Ничего страшного там нет.

Почему итальянские клубы всегда были неудобными для Динамо? Потому что они всегда отличались хорошей тактической подготовкой и организацией игры. Мне не раз приходилось действовать против итальянцев. Матчи с Лацио в составе киевского Динамо в 1999 году я пропустил – уже не помню, почему. Но хорошо запомнил игры против этого коллектива, когда выступал за Динамо из Минска. Дома мы сыграли 0:0, а на выезде проиграли – 1:4", – сказал Хацкевич в комментарии ресурсу Команда №1.

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Новости спорта, Александр Хацкевич, Лига Европы, Новости футбола, ФК Динамо (Киев), ФК Лацио, Футбол.
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