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Морозюк спас "Динамо": Кадар о матче с АЕКом

Тамаш Кадар
16:12 Сегодня Телеграф
dynamo.kiev.ua

Новости спорта: Защитник киевского "Динамо" Тамаш Кадар в поделился своими мыслями о повторном матче 1/16 финала Лиги Европы с греческим АЕКом.

— Тамаш, для "Динамо" получился очень сложный матч...

— Да, соглашусь, что было очень непросто, в первую очередь, из-за погоды. Но она влияла на действия обеих команд, поэтому не стоит сильно на этом акцентировать внимание. АЕК — хорошая команда, которая пыталась забить необходимый гол. Они пытались прижать нас к собственным воротам. Однако, думаю, мы сумели сыграть компактно в защите. Конечно, не обошлось и без удачи, ведь они имели несколько прекрасных моментов для того, чтобы открыть счет в матче. Но, с другой стороны, мы также не реализовали свои моменты у их ворот. Эта была игра до первого гола — кто его забил бы, тот и прошел бы дальше. Ошибки были как у нас, так и у АЕКа, но удача улыбнулась именно нам. Результат 0:0 нас устраивал и мы рады, что сумели пройти в 1/8 финала.

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— Один из ключевых эпизодов в матче — самоотверженная игра Морозюка в моменте, когда, казалось, мяч уже окажется в сетке ворот "Динамо", но Николай сумел выбить мяч практически с линии...

— Конечно, Морозюк совершил невероятный сэйв и спас нашу команду. Николай просто молодец. Если бы АЕКу удалось забить гол в том моменте, нам было бы очень трудно в дальнейшем. Но, повторюсь, Коля проявил прекрасную реакцию и спас "Динамо".

— Во втором тайме команда уже больше думала о защите, ведь счет устраивал "Динамо"?

— Поскольку я защитник, то для меня самое главное — чтобы команда не пропустила гол. Если в итоге соперник не забивает — мы проходим дальше. Так и произошло. Я был полностью сконцентрирован на игре, старался помогать своей команде как только могу. Поэтому, не думал ни о чем, кроме как о достижении главной цели — прохода в следующий раунд. Очень рад, что нам удалось выполнить эту задачу.

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— Как вам игра Дениса Бойко, который провел лишь третий официальный матч за "Динамо"?

— Денис — очень хороший и квалифицированный вратарь. Очень важно, что он подсказывает защитникам в том или ином моменте и умеет правильно организовать наши действия в обороне. Для нас это очень важно. Нам лишь нужно продолжать работать в том же духе. У него хорошая статистика: две из трех игр он отыграл на "ноль", пропустил один гол. Это придает уверенности и ему, и всем нам, поскольку мы — единый коллектив, мы играем как единое целое. Каждый из нас отдает все силы ради достижения общего результата. Именно поэтому мы сумели пройти в следующий раунд.

— В 1/8 финала Лиги Европы "Динамо" предстоит встретиться в римским "Лацио". Как оцените такой жребий?

— Если посмотреть на всех участников этой стадии турнира, то каждый их них — грозный оппонент. Вы не можете выбрать какую-то одну команду в соперники и сказать, что это будет удобный противник для вас. Каждый из этих 15 клубов — сильный оппонент, и "Лацио" — не исключение. У римлян очень хорошая команда, составленная из высококвалифицированных исполнителей. Отметил также бы и их главного тренера. Кроме того, они удачно выступают в серии А. Но сейчас я бы оценил наши шансы как 50 на 50. Если мы продемонстрируем такую же самоотдачу, как и в противостоянии с АЕКом, то сможем рассчитывать на положительный результат.

Когда вы выходите на поле, то не нужно думать о том, что конкретно тот или иной соперник выигрывал чемпионат мира или лигу чемпионов. Мы все люди, все футболисты. Поэтому, нам нужно быть уверенными в себе, в своих силах, быть максимально сконцентрированными на своей цели. Мы — киевское "Динамо".

Хорошо, что первый матч в нашей дуэли состоится на выезде, а второй поединок будет уже у нас дома. Надеюсь, нам удастся добыть положительный результат. Добавлю, что попадание в число 16 лучших клубов — это также хороший показатель.

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