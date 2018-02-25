"Реал" нацелился на полузащитника "Лацио"
Новости спорта: Реал собирается сделать официальное предложение Лацио по поводу полузащитника Сергея Милинковича-Савича.
Полузащитник Лацио Сергей Милинкович-Савич станет приоритетной целью Реала на летнем трансферном рынке – сообщает Marca.
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23-летний серб вот уже второй сезон считается одним из лучших полузащитников Серии А и привлек к себе интерес не только грандов итальянского чемпионата, но и таких солидных зарубежных клубов, как Арсенал, Ливерпуль, Манчестер Юнайтед, Челси, ПСЖ и вот теперь Реал.
Президент Лацио Клаудио Лотито признался, что летом получил предложение продать Милинковича-Савича за 100 миллионов евро, но ответил на него отказом. Интересно, откажет ли он ПСЖ, который, как сообщают итальянские и французские СМИ, готовит летом 170 миллионов на полузащитника, которого Лацио приобрел в 2015 году у Генка за 18 миллионов евро?
В нынешнем сезоне Сергей провел 32 матча во всех турнирах за Лацио, забил 9 мячей и сделал 6 результативных передач.