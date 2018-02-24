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Кравченко: "Лацио" - не худший вариант для "Динамо"

Сергей Кравченко
17:09 Сегодня Телеграф
zbirna.com

Новости спорта: Бывший полузащитник "Динамо" Сергей Кравченко поделился ожиданиями от противостояния "Динамо" с "Лацио" в 1/8 финала Лиги Европы.

"Сразу отмечу, что у Лацио не совсем обычная система игры. В последнее время римляне действуют по схеме 1—3—6—1. Расстановка шестерки очень любопытная. Фланги закрывают два крайка — это понятно, а вот четверка полузащитников располагается в виде ромба. За центральной зоной мне, как всегда, наиболее интересно смотреть.

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Опорный хавбек — Лукас Лейва — опытный игрок, выступавший за Ливерпуль. Два инсайда — Марко Пароло и Сергей Милинкович-Савич, а Луис Альберто действует выше, прямо под нападающим Чиро Иммобиле. Форвард Лацио, конечно, сейчас на слуху — в текущем сезоне он уже забил 31 гол во всех турнирах. Нападающий римлян — главная ударная сила команды. Но я бы еще выделил Луиса Альберто, которого начали вызывать в сборную Испании. В Риме почти все — сборники своих стран, но испанец очень креативный и хитрый игрок. Большой талант — Милинкович-Савич. Я читал, что его уже и Боруссия, и Манчестер Юнайтед, и ПСЖ хотят. Серб физически очень мощный, не быстрый, но техничный. Хорошо цепляется за мяч, сохраняет его, с ударом. За него вроде бы 150 миллионов то ли просят, то ли дают.

К матчам с Динамо римляне, кстати, могут вернуться к своей старой схеме. Дело в том, что сейчас набирает форму полузащитник Фелипе Андерсон — очень талантливый бразильский игрок. Два года назад за ним тоже охотились ведущие европейские клубы, но он получил тяжелую травму и только сейчас начинает играть. Бразилец — атакующий, больше фланговый хавбек, но может сыграть рядом с Луисом Альберто, под нападающим.

В обороне у Лацио хватает проблем — команда пропускает немало. Хотя вратарь у них хороший — молодой албанец Томас Стракоша. Выделяется голландский защитник Стефан де Врей. Летом у него заканчивается контракт, и он бесплатно уедет из Рима — клуб так и не договорился с ним о новом контракте. На него положили глаз Ювентус и Манчестер Сити. Состав, в общем, у них хороший, но я не могу сказать, что это худший вариант для Динамо. На этой стадии киевлянам могли попасть намного сильнее соперники. С Лацио будет непросто, но ничего страшного там нет. Надо играть", — считает Кравченко.

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Новости спорта, Лига Европы, Новости футбола, Сергей Кравченко, ФК Динамо (Киев), ФК Лацио, Футбол.
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