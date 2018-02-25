Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Где смотреть матчи чемпионата Украины 25 февраля Где смотреть матчи чемпионата Украины 25 февраля
Новости: Далакян - Вилория: видео чемпионского боя Далакян - Вилория: видео чемпионского боя
Новости: В Пхенчхане завершилась церемония закрытия XXIII зимних Олимпийских игр Пхенчхан передал эстафету "белых" Игр Пекину
Новости: Зимние Олимпийские игры-2018. Итоговый медальный зачет Зимние Олимпийские игры-2018. Итоговый медальный зачет
X

УПЛ: "Заря" не оставила шансов "Ворскле", "Олимпик" переиграл "Сталь"

ФК Заря
16:29 Сегодня Телеграф
Телеграф Спорт
Фото: Твиттер

Новости спорта: Поединками "Заря" - "Ворскла" и "Олимпик" - "Сталь" открылась воскресная программа 21 тура УПЛ.

В Запорожье встречались главные претенденты на бронзовые награды текущего розыгрыша УПЛ "Заря" и полтавская "Ворскла". Победа в этом поединке досталась команде Юрия Вернидуба, которые отгрузили три безответных гола в ворота полтавчан.

Заря - Ворскла 3:0
Голы: Гордиенко, 70, Юри, 76, Громов, 88

Заря: Лунин — Тымчик, Сваток, Чечер, Чеберко — Силас, Андриевский (Харатин, 78) — Караваев, Юри (Кочергин, 81), Громов — Фаупала (Гордиенко, 69)

Ворскла: Шуст — Пердута, Даллку, Чеснаков, Сапай — Скляр, Шарпар (Васин, 31) — Кобахидзе (Одарюк, 79), Кулач, Ребенок — Коломоец (Глущук, 78)

Предупреждения: Чечер — Коломоец, Сапай, Кулач, Васин

Удаление: Сапай, 68 (вторая желтая карточка)

В другом поединке дня донецкий "Олимпик" также уверенно переиграл "Сталь". 

Олимпик — Сталь 2:0

Голы: Кисиль, 67, Беленький, 75 (с пенальти).

Олимпик: Махарадзе — Эмерсон, Кулинич, Парцвания — Е. Пасич, Цымбалюк, Доронин, Немчанинов (Леонидас, 57) — Г. Пасич (Щедрый, 82), Сондей (Кисиль, 65)  — Беленький.

Сталь: Пеньков — Джонатан, Даниелян (Якимив, 71), Грачев, Ощипко — Эберт, Копытов  — Задерака, Климчук (нуриев, 76), Кузык —Тиаго (Мысык, 55).

Предупреждения: Эмерсон, Цымбалюк, Г. Пасич, Кисиль — Джонатан, Якимив, Ощипко.

Первый тайм

 Второй тайм

После 21 тура "Олимпик" Романа Санжара занимает пятую строчку в турнирной таблице УПЛ с 28 очками в активе. Подопечные Вернидуба, луганская "Заря", благодаря победе на прямым конкурентом укрепила свои позиции и сократила отрыв до третьего места до одного очка. В активе "Зари" 33 очка, в активе полтавской "Ворсклы" 34 балла.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости спорта, Новости футбола, УПЛ, ФК Ворскла, ФК Заря, ФК Олимпик, ФК Сталь, Футбол.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Свитолина - Касаткина: яркие моменты финального матча в Дубае (Фото)

Свитолина - Касаткина: яркие моменты финального матча в Дубае (Фото)
Забавные и яркие болельщики Олимпийских игр в Пхенчхане (Фото)

Забавные и яркие болельщики Олимпийских игр в Пхенчхане (Фото)
Свитолина - Кербер: яркие моменты полуфинала турнира в Дубае

Свитолина - Кербер: яркие моменты полуфинала турнира в Дубае
Фигурное катание: яркие моменты женского финала Олимпиады-2018 (Фото)

Фигурное катание: яркие моменты женского финала Олимпиады-2018 (Фото)
Невероятная игра: как "Шахтер" обыграл "Рому" в Харькове (Фото)

Невероятная игра: как "Шахтер" обыграл "Рому" в Харькове (Фото)
1
2
3
4
5
Добавить комментарий

*

Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости футбола

​Месси установил уникальный рекорд в чемпионате Испании "Реал" нацелился на полузащитника "Лацио" Гвардиола: "Манчестер Сити" будут судить по количеству выигранных титулов

Последние новости

Президент Южной Кореи: КНДР готова к переговорам с США Прикольные стоп-кадры, которые рассмешат на целый вечер Евровидение 2018: Тоня Матвиенко резко отреагировала на победу MELOVIN в Нацотборе
Сегодня читают в спорте
01 Украинец Далакян выиграл титул чемпиона мира по боксу
02 Далакян - Вилория: видео чемпионского боя
03 Украинский супертяж Сиренко нокаутировал боксера из Зимбабве в 1-м раунде
04 Трагедия произошла в семье лидера "Барселоны" Месси
05 8 украинских боксеров присутствуют в обновленном рейтинге WBO
Новости сегодня
17:21 Гройсман назвал популистов "фокусниками"
17:19 Испанец Вальверде стал триумфатором велогонки Мирового тура "Тур Абу-Даби"
17:08 Не смейте унывать: вечерние анекдоты 25 февраля
16:50 Трагедия произошла в семье лидера "Барселоны" Месси
16:43 Простые советы, что помогут похудеть без диет
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: В Киеве осквернили могилу Леси Украинки В Киеве осквернили могилу Леси Украинки
Новости: В Украине в ближайшие дни ожидают усиление морозов В Украине в ближайшие дни ожидают усиление морозов
Новости: Google посвятил Doodle финалу Снежных игр Google посвятил Doodle финалу Снежных игр
Новости: Маникюр 2018: изумительные идеи на каждый день (Фото) Маникюр 2018: изумительные идеи на каждый день (Фото)
Добавить комментарий
0