УПЛ: "Заря" не оставила шансов "Ворскле", "Олимпик" переиграл "Сталь"

В Запорожье встречались главные претенденты на бронзовые награды текущего розыгрыша УПЛ "Заря" и полтавская "Ворскла". Победа в этом поединке досталась команде Юрия Вернидуба, которые отгрузили три безответных гола в ворота полтавчан.

Заря - Ворскла 3:0

Голы: Гордиенко, 70, Юри, 76, Громов, 88

Заря: Лунин — Тымчик, Сваток, Чечер, Чеберко — Силас, Андриевский (Харатин, 78) — Караваев, Юри (Кочергин, 81), Громов — Фаупала (Гордиенко, 69)

Ворскла: Шуст — Пердута, Даллку, Чеснаков, Сапай — Скляр, Шарпар (Васин, 31) — Кобахидзе (Одарюк, 79), Кулач, Ребенок — Коломоец (Глущук, 78)

Предупреждения: Чечер — Коломоец, Сапай, Кулач, Васин

Удаление: Сапай, 68 (вторая желтая карточка)

В другом поединке дня донецкий "Олимпик" также уверенно переиграл "Сталь".

Олимпик — Сталь 2:0

Голы: Кисиль, 67, Беленький, 75 (с пенальти).

Олимпик: Махарадзе — Эмерсон, Кулинич, Парцвания — Е. Пасич, Цымбалюк, Доронин, Немчанинов (Леонидас, 57) — Г. Пасич (Щедрый, 82), Сондей (Кисиль, 65) — Беленький.

Сталь: Пеньков — Джонатан, Даниелян (Якимив, 71), Грачев, Ощипко — Эберт, Копытов — Задерака, Климчук (нуриев, 76), Кузык —Тиаго (Мысык, 55).

Предупреждения: Эмерсон, Цымбалюк, Г. Пасич, Кисиль — Джонатан, Якимив, Ощипко.

Первый тайм

Второй тайм

После 21 тура "Олимпик" Романа Санжара занимает пятую строчку в турнирной таблице УПЛ с 28 очками в активе. Подопечные Вернидуба, луганская "Заря", благодаря победе на прямым конкурентом укрепила свои позиции и сократила отрыв до третьего места до одного очка. В активе "Зари" 33 очка, в активе полтавской "Ворсклы" 34 балла.