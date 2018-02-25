Трагедия произошла в семье лидера "Барселоны" Месси

Антонио Куччиттини, дедушка форварда Барселоны и сборной Аргентины Лионеля Месси, умер в субботу, 24 февраля, в возрасте 80 лет в больнице в Росарио после госпитализации с недомоганием в предыдущий день, сообщает издание El Mundo Deportivo.

По данным Государственного агентства Telam, у него диагностировали потерю сознания и дыхательную недостаточность.

Отмечается, что бабушки и дедушки для футболиста Барселоны были очень важны для него в детстве, в котором они сопровождали своего внука для занятий спортом, в котором он сегодня успешно выступает.

В связи со случившемся Месси мог пропустить календарную игру против Жироны, но все-таки принял решение выйти на поле и установил очередной рекорд.