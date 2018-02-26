Леоненко о проблемах "Динамо"

—Хацкевич мой друг и я могу о нем много говорить. Но если ты главный тренер команды и не можешь никого купить, здесь уже есть какая-то проблема. Причем я понимаю, если бы президент просто сказал лепить из того, что осталось после Реброва. Однако в "Динамо" же традиционно футболистов покупает Суркис

Функциональная подготовка команды в норме, но Хацкевич постоянно говорит о том, что нужно играть в футбол. Как мы видели в матче с АЕКом, несколько человек решают судьбу матча. Также было и 25 лет назад, когда отдельные люди бегут, атакуют и благодаря личному мастерству дают результат. Это значит, что нынешний состав просто не соответствует уровню "Динамо".