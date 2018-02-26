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Леоненко о проблемах "Динамо"

"Динамо" с трудом пробилось в 1/8 финала Лиги Европы
16:22 Сегодня Телеграф
footballua.tv

Новости спорта: Эксперт программы "Великий футбол" с Александром Денисовым на канале "Футбол 1" Виктор Леоненко рассказал о проблемах киевского "Динамо".

—Хацкевич мой друг и я могу о нем много говорить. Но если ты главный тренер команды и не можешь никого купить, здесь уже есть какая-то проблема. Причем я понимаю, если бы президент просто сказал лепить из того, что осталось после Реброва. Однако в "Динамо" же традиционно футболистов покупает Суркис

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Функциональная подготовка команды в норме, но Хацкевич постоянно говорит о том, что нужно играть в футбол. Как мы видели в матче с АЕКом, несколько человек решают судьбу матча. Также было и 25 лет назад, когда отдельные люди бегут, атакуют и благодаря личному мастерству дают результат. Это значит, что нынешний состав просто не соответствует уровню "Динамо".

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Новости спорта, Александр Денисов, Лига Европы, Мариуполь - Динамо, ФК АЕК, ФК Динамо (Киев).
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