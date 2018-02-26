Маркевич: "Динамо" деградировало и достигло дна

Бывший главный тренер "Карпат", "Металлиста", "Днепра" и сборной Украины Мирон Маркевич высказал свое мнение о возможном исчезновении киевского "Динамо".

— Можно допустить, что "Динамо" пойдет по пути исчезнувших украинских клубов, среди которых "Металлист", "Кривбасс", похоже, "Днепр"...

— Я не могу представить это даже в кошмарном сне! Повторюсь, "Динамо" — это визитная карточка нашей страны! Когда мы последний раз видели "Динамо", которым гордились? В 1999 году! Почти 20 лет назад! Все это время под руководством нынешних руководителей команда деградировала и, как говорит сейчас молодежь, достигла дна. А болельщики "Динамо" со стажем, к числу которых отношусь и я, хорошо помнят, как годами командой гордилась вся страна! Чтобы довести дела до нынешнего состояния — это нужно уметь... — сказал Маркевич в интервью MatchDay.ua.