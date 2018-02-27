Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Зимняя Олимпиада-2018 в Пхенчхане: главные итоги Зимняя Олимпиада-2018 в Пхенчхане: главные итоги
Новости: Марлос стал лучшим футболистом 21-го тура УПЛ Марлос стал лучшим футболистом 21-го тура УПЛ
Новости: Неймар пропустит матч с "Реалом" Неймар пропустит матч с "Реалом"
Новости: "Динамо" может возглавить экс-помощник Реброва "Динамо" может возглавить экс-помощник Реброва
X

На Евро-2020 будут рекордные призовые

Евро-2020
01:47 Сегодня Телеграф
Укринформ

Новости спорта: На чемпионате Европы по футболу 2020 года будут выделены рекордные призовые для участников и рекордные гранты на развитие футбола в Европе.

Призовые на Евро-2020 вырастут на 23% и составят рекордные 371 млн евро. Об этом сообщает пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Каждая из 55 национальных ассоциаций Европы сможет получить в 2020-2024 годах до 14,1 млн евро. Все эти средства пойдут на улучшение спортивной и административной инфраструктуры европейских ассоциаций. С момента появления на свет проекта HatTrick в 2004 году в европейский футбол было инвестировано 1,8 млрд евро.

Также исполком УЕФА одобрил увеличение призовых для 24 команд, которые примут участие в финальной стадии Евро-2020. Участники в целом получат 371 млн евро - на 70 млн больше, чем было распределено между 24 участниками финальной стадии Евро-2016 во Франции.

Средства распределят следующим образом:

каждая из 24 команд получит по 9,25 млн евро;

за победу в каждом матче группового этапа ассоциация получит 1,5 млн евро, ничья принесет 750 тыс евро;

в плей-офф за победы никаких дополнительных выплат не предусмотрено, каждый из участников 1/8 финала получит по 2 млн евро, четвертьфиналисты - по 3,25 млн евро, выход сборной в полуфинал принесет 5 млн евро;

команда, которая проиграла в финале, получит 7 млн евро, победитель - 10 млн.

Таким образом, если чемпион выиграет все три матча группового этапа, то в целом заработает 34 млн евро. В 2016 году эта сумма составляла 27 млн евро.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости спорта, Евро-2020, Новости футбола, УЕФА, Футбол.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Свитолина - Касаткина: яркие моменты финального матча в Дубае (Фото)

Свитолина - Касаткина: яркие моменты финального матча в Дубае (Фото)
Забавные и яркие болельщики Олимпийских игр в Пхенчхане (Фото)

Забавные и яркие болельщики Олимпийских игр в Пхенчхане (Фото)
Свитолина - Кербер: яркие моменты полуфинала турнира в Дубае

Свитолина - Кербер: яркие моменты полуфинала турнира в Дубае
Фигурное катание: яркие моменты женского финала Олимпиады-2018 (Фото)

Фигурное катание: яркие моменты женского финала Олимпиады-2018 (Фото)
Невероятная игра: как "Шахтер" обыграл "Рому" в Харькове (Фото)

Невероятная игра: как "Шахтер" обыграл "Рому" в Харькове (Фото)
1
2
3
4
5
Добавить комментарий

*

Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости футбола

Вацко о "мариупольском деле" Полузащитник "Динамо" Вербич о поражении от "Вереса" "Когда не выходит - нужно менять": Леоненко об игре Гармаша в матчах с АЕКом

Последние новости

Ученые пролили свет на механику работы северных сияний Жестокая карма: курьезные наказания за неправильную парковку автомобиля Эта девушка претендует на звание самой красивой рыбачки в мире (Фото)
Сегодня читают в спорте
01 "Динамо" может возглавить экс-помощник Реброва
02 Комитет арбитров ФФУ проанализировал удаления в матче "Верес" - "Динамо"
03 Призетко: По игре "Шахтер" на голову превосходит "Динамо"
04 На Евро-2020 будут рекордные призовые
05 Разыгрывающий "Мотора" вошел в топ-7 лучших игроков ЛЧ по итогам игровой недели
Новости сегодня
05:29 Девушка тратит $1400 ежемесячно, чтобы выглядеть, как Барби (Фото)
05:26 Боевики потеряли два танка во время своих "учений"
05:12 В Тбилиси произошел масштабный пожар на рынке
05:01 Десять самолетов, созданных автомобильными компаниями
04:46 Эффект "Черной пантеры": еще один чернокожий режиссер раскритиковал Тарантино
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Посольство США: Мы никогда не признаем аннексию Крыма Посольство США: Мы никогда не признаем аннексию Крыма
Новости: Что мы искали в поиске Google на прошлой неделе (19.02 - 25.02) Что мы искали в поиске Google на прошлой неделе (19.02 - 25.02)
Новости: НАТО опасается усиления РФ в Черном море НАТО опасается усиления РФ в Черном море
Новости: Замедляющие ваш метаболизм вещи, которых следует остерегаться Замедляющие ваш метаболизм вещи, которых следует остерегаться
Добавить комментарий
0