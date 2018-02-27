На Евро-2020 будут рекордные призовые

Призовые на Евро-2020 вырастут на 23% и составят рекордные 371 млн евро. Об этом сообщает пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Каждая из 55 национальных ассоциаций Европы сможет получить в 2020-2024 годах до 14,1 млн евро. Все эти средства пойдут на улучшение спортивной и административной инфраструктуры европейских ассоциаций. С момента появления на свет проекта HatTrick в 2004 году в европейский футбол было инвестировано 1,8 млрд евро.

Также исполком УЕФА одобрил увеличение призовых для 24 команд, которые примут участие в финальной стадии Евро-2020. Участники в целом получат 371 млн евро - на 70 млн больше, чем было распределено между 24 участниками финальной стадии Евро-2016 во Франции.

Средства распределят следующим образом:

каждая из 24 команд получит по 9,25 млн евро;

за победу в каждом матче группового этапа ассоциация получит 1,5 млн евро, ничья принесет 750 тыс евро;

в плей-офф за победы никаких дополнительных выплат не предусмотрено, каждый из участников 1/8 финала получит по 2 млн евро, четвертьфиналисты - по 3,25 млн евро, выход сборной в полуфинал принесет 5 млн евро;

команда, которая проиграла в финале, получит 7 млн евро, победитель - 10 млн.

Таким образом, если чемпион выиграет все три матча группового этапа, то в целом заработает 34 млн евро. В 2016 году эта сумма составляла 27 млн евро.