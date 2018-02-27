УЕФА подтвердил шестимесячную дисквалификацию Насри

Союз европейких футбольных ассоциаций объявил приговор для французского хавбека Самира Насри за нарушение антидопинговых правил: шесть месяцев дисквалификации.

"Игрок Самир Насри признан виновным в нарушении Всемирного антидопингового кодекса и антидопинговых правил УЕФА", — гласит заявление организации.

"Поэтому CEDB (контрольно-этически-дисциплинарный орган) принял решение дисквалифицировать Насри на шесть месяцев".

"Решение принято 22 февраля и может быть обжаловано".

В 2016 году Насри переливал кровь в американской клинике DripDoctors. С помощью этой процедуры можно скрыть следы допинга и наркотиков в организме. Вместо допустимых 50 миллилитров француз перелил литр крови.

Можно сказать, что Насри отделался легким испугом, поскольку изначально ему грозило четыре года дисквалификации.

В первой части этого сезона Насри выступал за Антальяспор, отметившись в 8 матчах турецкой Суперлиги 2 голами и ассистом. Недавно турецкий клуб расторг с ним контракт.