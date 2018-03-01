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Тренер сборной Ирана: Месси должен доказать, что он человек

Карлуш Кейруш
01:26 Сегодня Телеграф
footballua.tv

Новости спорта: Тренер сборной Ирана Карлуш Кейруш вспомнил о том, как Лионель Месси лишил его команду сенсационной ничьей с Аргентиной на ЧМ-2014.

"Я всегда говорил, что Месси невероятный игрок. Он вне этого мира. Если бы он был человеком, у него не было бы такого момента в этом матче.

Обычно я не люблю проигрывать, но от того поражения у меня не осталось негативных чувств. Было ощущение, что случилось нечто магическое, что показало: футбол - это лучший вид спорта в мире.

Этот момент еще более особенный, потому что его сотворил игрок, которому FIFA должна запретить играть до тех пор, пока он не докажет, что он человек", - сказал Кейруш.

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Новости спорта, Карлуш Кейруш, Лионель Месси, Сборная Аргентины, Сборная Ирана, ФК Барселона, Футбол.
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