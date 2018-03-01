Тренер сборной Ирана: Месси должен доказать, что он человек

"Я всегда говорил, что Месси невероятный игрок. Он вне этого мира. Если бы он был человеком, у него не было бы такого момента в этом матче.

Обычно я не люблю проигрывать, но от того поражения у меня не осталось негативных чувств. Было ощущение, что случилось нечто магическое, что показало: футбол - это лучший вид спорта в мире.

Этот момент еще более особенный, потому что его сотворил игрок, которому FIFA должна запретить играть до тех пор, пока он не докажет, что он человек", - сказал Кейруш.