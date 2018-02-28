Шевченко назвал главную задачу сборной Украины

Такое заявление Андрей Шевченко сделал в Монте-Карло, где накануне награждали лучших спортсменов мира 2017 года.

"Сейчас сборная Украины - это молодая и амбициозная команда, которой нужен еще определенный опыт для достижения поставленных целей. Главная задача - получить путевку на чемпионат Европы 2020 года. Тренерская карьера кардинально отличается от игровой. Мое видение футбола очень изменилось, и сейчас я думаю только о развитии национальной команды", - цитирует Шевченко footballua.tv.

Напомним, 19 марта футболисты сборной Украины во главе с главным тренером Андреем Шевченко соберутся в Харькове накануне ближайших спаррингов. Ожидается, что 21 марта футбольная сборная вылетит в Испанию, где на следующий день проведет предматчевое занятие, а 23 марта состоится спарринг с Саудовской Аравией. На 27 марта у сборной запланирован матч с командой Японии, который пройдет в бельгийском Льеже.