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Шевченко назвал главную задачу сборной Украины

Андрей Шевченко
17:22 Сегодня Телеграф
Укринформ
Фото: ukrafoto.com

Новости спорта: Главный тренер сборной Украины по футболу Андрей Шевченко озвучил задачи на ближайший еврофорум - получить путевку на Евро-2020.

Такое заявление Андрей Шевченко сделал в Монте-Карло, где накануне награждали лучших спортсменов мира 2017 года.

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"Сейчас сборная Украины - это молодая и амбициозная команда, которой нужен еще определенный опыт для достижения поставленных целей. Главная задача - получить путевку на чемпионат Европы 2020 года. Тренерская карьера кардинально отличается от игровой. Мое видение футбола очень изменилось, и сейчас я думаю только о развитии национальной команды", - цитирует Шевченко footballua.tv.

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Напомним, 19 марта футболисты сборной Украины во главе с главным тренером Андреем Шевченко соберутся в Харькове накануне ближайших спаррингов. Ожидается, что 21 марта футбольная сборная вылетит в Испанию, где на следующий день проведет предматчевое занятие, а 23 марта состоится спарринг с Саудовской Аравией. На 27 марта у сборной запланирован матч с командой Японии, который пройдет в бельгийском Льеже.

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Новости спорта, Андрей Шевченко, Новости футбола, Сборная Украины, Футбол, ФФУ.
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