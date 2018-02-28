"Мариупольское дело": трем командам "Динамо" засчитаны технические поражения

Официальный сайт Премьер-Лиги Украины сообщает, что УПЛ получила полный текст решения по "мариупольскому делу" от спортивного арбитражного суда в Лозанне, после чего добавила Мариуполю три очка в таблицу, а трем командам Динамо (Динамо, Динамо U-21, Динамо U-19) засчитала технические поражения.

Отметим, что Мариуполь вернулся в топ-6, имея теперь в активе 29 очков.

Напомним, Динамо не приехало на матч 7-го тура УПЛ против Мариуполя, за что получило техническое поражение. Киевляне пытались обжаловать решение КДК ФФУ в Спортивном арбитражном суде в Лозанне, но проиграли дело.