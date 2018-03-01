МЮ отложит реконструкцию стадиона из-за Моуринью

Руководство "Манчестер Юнайтед" решило отложить запланированную ранее реконструкцию по увеличению вместимости стадиона "Олд Траффорд" в связи с трансферными запросами главного тренера команды Жозе Моуринью.

Как сообщает Daily Mail, португальский специалист по-прежнему нуждается в усилении состава, несмотря на £ 300 млн (€ 340 млн), потраченные с момента его прибытия в клуб в 2016 году. Об этом он уведомил руководство клуба, которое теперь намерено отложить идею о расширении вместимости "Олд Траффорд", домашнего стадиона "Манчестер Юнайтед". На данный момент арена вмещает 75 тыс. зрителей. Моуринью хочет омолодить состав, поскольку в основе команды по-прежнему выступают возрастные футболисты.