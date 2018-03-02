Бакамбу перешел из "Вильярреала" в "Бэйцзин Гоань"

Бакамбу присоединился к Бэйцзин Гоань еще в январе, но официально об этом клуб объявил только сейчас.

Сумма сделки не разграшается, но по информации BBC, она составила около 90 млн долларов.

Таким образом, Седрик побил рекорд по трансферной стоимости среди африканских игроков. Ранее он принадлежал габонцу Пьеру-Эмерику Обамеянгу, за которого Арсенал заплатил Боруссии 77 млн долларов.

Бэйцзин Гоань, в прошлом сезоне финишировавший девятым из 16 команд китайской Суперлиги, заплатил Вильярреалу клаусулу игрока в 50 млн долларов.

Остальное клубу пришлось заплатить китайской футбольной ассоциации как налог на легионера, дороже 5,5 млн евро. Бэйцзин пытался доказать, что Бакамбу ему достался в роли свободного агента, а деньги были уплачены Вильярреалу третьей стороной, однако потерпел неудачу.

Единственное, чего удалось добиться клубу – скидки на налог, вместо 50 млн евро он заплатил только 40.

Бакамбу – единственный африканец в истории Ла Лиги, выигрывавший награду лучшему игроку месяца.

На счету Седрика семь голов за сборную ДР Конго.