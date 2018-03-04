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У Рибери кишечная инфекция

Франк Рибери
00:47 Сегодня Телеграф
championat.com
Фото: Инстаграмм

Новости спорта: Франк Рибери пропустит встречу с "Фрайбургом" из-за кишечной инфекции.

Вингер «Баварии» Франк Рибери не поможет своей команде 4 марта в матче с «Фрайбургом» в рамках 25-го тура чемпионата Германии. 34-летний француз подхватил кишечную инфекцию, сообщает пресс-служба клуба.

«Он точно не сможет сыграть завтра. Но мы рассчитываем, что в понедельник, 5 марта, он снова будет работать с командой», — рассказал главный тренер мюнхенцев Юпп Хайнкес.

Кроме Рибери, во Фрайбург не поедет Кингсли Коман, получивший разрыв синдесмоза в матче прошлого тура с «Гертой».

В клубе так же ожидают возвращения в строй Хамеса Родригеса, у которого были проблемы с икроножной мышцей. Колумбиец брал недельную паузу, но уже работал на газоне по индивидуальной программе и сможет вернуться в общую группу.

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Новости спорта, Бундеслига, ФК Бавария, Франк Рибери, Футбол.
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