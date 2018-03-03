Стало известно, когда Ярмоленко вернется на поле

Недавно главный тренер Боруссии Д Петер Штёгер заявил, что Ярмоленко в ближайшее время не вернется на поле, так как еще передвигается на костылях.

6 марта полузащитнику должны снять специальный сапог, который фиксирует поврежденную стопу. Далее все зависит от самочувствия самого Ярмоленко. Украинец настроен вернуться к тренировкам в общей группе в конце марта, сообщает Команда №1.

Кроме того, как передает источник, наставник сборной Украины Андрей Шевченко планирует вызвать Ярмоленко на товарищеские матчи против Саудовской Аравии и Японии. Список легионеров должен быть объявлен на следующей неделе.

Если Ярмоленко наберет необходимые кондиции, то приедет в лагерь сборной. В противном случае украинец останется в Боруссии Д и будет набирать форму.