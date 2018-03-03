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Ибрагимович рассказал, где продолжит карьеру

Златан Ибрагимович
17:03 Сегодня Телеграф
championat.com

Новости спорта: Нападающий Манчестер Юнайтед Златан Ибрагимович намекнул о своих планах на следующий сезон.

Контракт Златана Ибрагимовича с МЮ истекает в конце сезона, и он скорее всего не останется в манкунианском клубе. Информацию о вероятном уходе нападающего вчера подтвердил Жозе Моуриньо, а сегодня слухи прокомментировал и сам игрок.

«Я не знал, что несколько шведов уже играли в МЛС, так что это очень заманчивый вариант для продолжения карьеры. Лос Анджелес – отличный город, я несколько раз ездил туда во время отпуска. Это очень спокойное место» — цитирует Ибрахимовича Sky Sports. «Но все это только слухи, когда я играю или не играю, то они все равно появляются. Это хорошо – значит я жив».

В этом сезоне шведский нападающий сыграл за Манчестер в 7 матчах, забив 1 гол. Последнее появление Ибрахимовича на поле состоялось против Бернли еще в боксин-дей.

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Новости спорта, АПЛ, Златан Ибрагимович, МЛС, Новости футбола, ФК Манчестер Юнайтед, Футбол.
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