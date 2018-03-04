УПЛ: "Мариуполь" выиграл у "Олимпика", "Верес" одолел "Сталь" (Видео)
Новости спорта: Команда Романа Санжара не смогла закрепиться в первой шестерке чемпионата уступив на выезде "Мариуполю".
Завершились два воскресных поединка 22 тура чемпионата Украины по футболу среди команд элитного дивизиона.
"Мариуполь" – "Олимпик" - 1:0
Голы: Болбат, 29
"Мариуполь": Худжамов – Кирюханцев, Белый, Дава, Демири – Болбат (Пихаленок, 90), Дедечко, Мишнев, Чурко (Тищенко, 68) – Тотовицкий – Борячук (Диденко, 60).
"Олимпик": Махарадзе — Кулинич, Мищенко, Очигава, Немчанинов - Вакуленко (Хомутов, 46), Вукович, Доронин — Г. Пасич (Леонидас, 72), Беленький, Е. Пасич (Щедрый, 46)
"Сталь" - "Верес" - 0:1
Гол: Станислав Кулиш, 30
"Сталь": Герман Пеньков, Глеб Грачев, Джонатан, Игорь Ощипко, Дмитрий Копытов (Анатолий Нуриев, 46), Артур Даниелян (Андрей Якымив, 59), Максим Задерака, Марьян Мысык, Михаил Месхи, Орест Кузык, Юрий Климчук (Артем Хоцяновский, 81)
"Верес": Богдан Сарнавский, Павел Лукьянчук, Артур Западня (Пепи, 75), Сергей Борзенко, Владимир Адамюк, Максим Каленчук, Никита Каменюка, Роман Карасюк, Денис Кожанов, Руслан Степанюк (Жулио Сезар, 90+1), Станислав Кулиш
Артур Даниелян, 56. - Максим Каленчук, 56. Павел Лукьянчук, 89.