Венгер: Впервые в моей карьере происходит подобное

"Брайтон начал сильнее, а нам понадобилось немного времени, чтобы войти в игру. Мы играли в воскресенье, в четверг и сегодня, поэтому это была комбинация отсутствия уверенности и "тяжелых" ног. Мы должны преодолеть этот период, восстановиться умственно и физически, поскольку в четверг и в воскресенье нас ожидают новые матчи.

Впервые в моей карьере происходит подобное. Это непросто. Но я имею достаточно опыта и желания для того, чтобы вернуться на прежний уровень. Когда команда борется за доверие, то это еще сложнее. Я не думаю о своем будущем. Как и говорил ранее, я сосредоточен на своей работе и стараюсь делать правильные вещи и то, что правильно для команды", – рассказал Венгер в комментарии Sky Sports.

После поражения от Брайтона Арсенал отстает от топ-4 на 13 очков.