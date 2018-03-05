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Стала известна причина смерти капитана "Фиорентины"

Давиде Астори
17:15 Сегодня Телеграф
championat.com

Новости спорта: Ранее врачи не смогли выявить болезнь у Давиде Астори

Стала известна причина смерти 31-летнего капитана "Фиорентины" Давиде Астори, который скончался в номере отеля перед поединком Серии А с «Удинезе» в ночь с 3 на 4 марта. Тело Астори было обнаружено утром 4 марта.

"Астори умер из-за проблем с сердцем, который носили естественный характер. Странно, ведь он — профессиональный спортсмен, который регулярно проходил медицинские обследования. Но врачи не нашли у него болезни», — заявил доктор Антонио де Николо, который проводил вскрытие Астори.

Две недели назад Астори стал отцом. В связи со смертью капитана «Фиорентины» семь поединков Серии А, которые должны были состояться в воскресенье, 4 марта, были перенесены на более поздний срок.

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Новости спорта, Давиде Астори, Новости футбола, Сборная Италии, ФК Фиорентина, Футбол.
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