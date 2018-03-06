Роналду показывает лучшую результативность за всю карьеру

В 2018 году Криштиану Роналду принял участие в 10 играх Реала и смог забить в этих матчах 14 голов.

Голевая феерия португальца началась 21 января в матче против Депортиво, когда Криштиану оформил дубль и продолжается по сей день. На выходных от Роналду пострадал Хетафе (также дубль).

С 21 января Роналду не забил лишь в одно матче — выездном против Леванте (2:2).

14 голов в 10 матчей с начала года — лучший средний показатель в его карьере за этот период времени. Грубо говоря, сейчас Роналду находится в лучшей форме за всю карьеру.

Напомним, что уже завтра Реал на выезде сыграет против ПСЖ в Лиге чемпионов.