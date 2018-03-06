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"Отсутствие Неймара на нас никак не влияет": слова Зидана перед матчем с "ПСЖ"

Зинедин Зидан
02:41 Сегодня Телеграф

Новости спорта: Наставник мадридцев прокомментировал грядущий матч с "ПСЖ".

Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан на традиционной предматчевой пресс-конференции поделился ожиданиями от ответной игры с "ПСЖ" в 1/8 финала Лиги чемпионов. Первый матч в Мадриде закончился со счетом 3:1 в пользу "сливочных".

"Мы в Париже, а я из Марселя, но возвращение во Францию для меня всегда повод для большой радости. Сейчас у моего возвращения особый контекст, но моя личная история не имеет значения. Важно, как мы сыграем. Уверен, нас ждет увлекательный футбольный вечер.

Надо быть готовым к неожиданностям и сосредоточиться на том, как провести яркий матч, который будет длиться 90 минут, а может, и дольше.

Отсутствие Неймара на нас никак не влияет. Вместо него появится иной футболист, который захочет продемонстрировать свои умения. Что-то в игре от этого изменится, но ничего, что имело бы отношение к подготовке к матчу.

Завтра одной из команд суждено пережить горькие эмоции, но таков футбол. Я хочу лишь красивого футбольного матча. Понимаем, нам придется сложно, и я хочу, чтобы мы справились со сложностями и показали хорошую игру", — цитирует Зидана официальный сайт УЕФА.

Напомним, что поединок состоится в Париже 6 марта и начнется в 21:45.

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Новости спорта, Зинедин Зидан, Лига Чемпионов, ФК ПСЖ, ФК Реал Мадрид.
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