Букмекеры оценили шансы "Динамо" на победу в Лиге Европы
Новости спорта: Котировки букмекеров на победу команд в Лиге Европы сезона-2017/18.
После жеребьевки 1/8 финала Лиги Европы, во время которой киевское Динамо узнало своего оппонента, букмекеры определили фаворитов турнира.
По данным компании betcity, самые высокие шансы на победу в нынешнем розыгрыше ЛЕ имеет мадридский Атлетико. За ним следуют Арсенал и дортмундская Боруссия. Четвертым идет будущий соперник украинского клуба – Лацио.
Что касается самого Динамо, то коэффициент на успех значительно вырос. Если до матчей с АЕКом можно было поставить на триумф киевлян в турнире с коэффициентом 50,0, то сейчас показатель увеличился в 0,5 раз – 75,0.
Вашему вниманию котировки букмекеров на победу команд в Лиге Европы сезона-2017/18:
Атлетико Мадрид – 3,3
Арсенал – 7,0
Боруссия Д – 7,0
Лацио – 12,0
Милан – 12,0
РБ Лейпциг – 13,0
Лион – 15,0
Атлетик Бильбао – 20,0
Спортинг – 20,0
Марсель – 20,0
Зенит – 30,0
ЦСКА Москва – 40,0
Динамо Киев – 75,0
Локомотив Москва – 100,0
Зальцбург – 130,0
Виктория Пльзень – 150,0