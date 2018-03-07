Букмекеры оценили шансы "Динамо" на победу в Лиге Европы

После жеребьевки 1/8 финала Лиги Европы, во время которой киевское Динамо узнало своего оппонента, букмекеры определили фаворитов турнира.

По данным компании betcity, самые высокие шансы на победу в нынешнем розыгрыше ЛЕ имеет мадридский Атлетико. За ним следуют Арсенал и дортмундская Боруссия. Четвертым идет будущий соперник украинского клуба – Лацио.

Что касается самого Динамо, то коэффициент на успех значительно вырос. Если до матчей с АЕКом можно было поставить на триумф киевлян в турнире с коэффициентом 50,0, то сейчас показатель увеличился в 0,5 раз – 75,0.

Вашему вниманию котировки букмекеров на победу команд в Лиге Европы сезона-2017/18:

Атлетико Мадрид – 3,3

Арсенал – 7,0

Боруссия Д – 7,0

Лацио – 12,0

Милан – 12,0

РБ Лейпциг – 13,0

Лион – 15,0

Атлетик Бильбао – 20,0

Спортинг – 20,0

Марсель – 20,0

Зенит – 30,0

ЦСКА Москва – 40,0

Динамо Киев – 75,0

Локомотив Москва – 100,0

Зальцбург – 130,0

Виктория Пльзень – 150,0