"Шахтер" и "Динамо" в числе самых бьющих команд Европы

В отчете CIES сведена информация по состоянию на 20 февраля 2018 года. Возглавил список португальский гранд "Порту", который в этом чемпионате ударил по воротам соперника 258 раз, из которых 68 пришлись в створ ворот. Соотношение ударов "драконов" составляет 3.79.

На втором месте болгарский "Лудогорец". Команда Игоря Пластуна нанесла 227 ударов, из них 62 в створ. Таким образом, их соотношение составило 3.66. Сразу же отметим, что показатель "Лудогорца", 227 ударов, не самый высокий, к примеру 16-й в рейтинге "Аякс" нанес 302 удара, однако из них лишь 126 пришлись в створ. Коэффициент, то бишь точность удара, составил всего 2.40.

Символическая "бронза" у сербской "Црвены Звезды". Коэффициент команды составил 3.23. 73 удара из 236 общих пришлись в створ.

На четвертом месте итальянский "Наполи". Сверхатакующая команда Маурицио Сарри 258 раз ударила по воротам своих соперников, попав в створ 88. Коэффициент — 2.93.

Пятое место у загребского "Динамо" из Хорватии: 66 ударов в створ из 191 общего и коэффициент команды 2.89.

Лишь на шестом месте позиционный "Манчестер Сити" Пепа Гвардиолы. Будущие чемпионы Англии (ведь сомневающихся нет?) нанесли по воротам соперника 290 ударов. 101 из них — в створ ворот. Соответственный коэффициент клуба — 2.87.

В десятке также португальская "Бенфика", чешская "Славия", шотландский "Селтик" и французкий "ПСЖ". Коэффициенты этих клубов соответственно 2.86, 2.77, 2.75 и 2.73.

Два украинских клуба в рейтинге расположились совсем рядом. На 12-м месте донецкий "Шахтер", который нанес 181 удар, из них 67 в створ. Коэффициент — 2.70. На 13-м — киевское "Динамо". Команда Хацкевича ударила 190 раз, в 76 случаях попала в створ. Присвоенный коэффициент — 2.50.

Луганская "Заря" делит 35-е место со швейцарским "Янг Бойз". Подопечные Юрия Вернидуба пробили по воротам соперников 161 раз, и 87 из них были в створ. 1.85 — это командный коэффициент.