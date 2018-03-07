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"Шахтер" начинает в Мариуполе масштабную программу развития спорта

Сергей Палкин
05:20 Сегодня Телеграф
footballua.tv
Фото: ФК Шахтер

Новости спорта: Данный проект не ограничивается только футболом.

Для этого есть и предпосылки, и все необходимые составляющие. Генеральный директор "Шахтера" Сергей Палкин и городской голова Мариуполя Вадим Бойченко представили уникальную целевую программу "Развитие спорта в Мариуполе: Будь сильным. Вдохновляй. Будь первым".

Вадим Бойченко:

- Ключевое, что получает наш житель – это возможность занятия спортом. Мы с вами оздоравливаем сегодня нацию и наше население. Мы хотели бы, чтобы наши дети были здоровыми.

Я хочу, чтобы наша молодежь увидела, как трансформируется город Мариуполь, как он экономически наполняется и развивается. Я хочу, чтобы наши дети связывали свое будущее с нашим прекрасным городом, с городом Мариуполем.

Сергей Палкин:

- Я уверен, что Мариуполь благодаря этой программе выиграет свою Лигу чемпионов среди всех украинских городов по уровню вовлеченности людей в спорт и по оздоровлению населения города.

Реализация этой программы станет возможной благодаря решению президента "Шахтера" Рината Ахметова юридически перерегистрировать футбольный клуб в Мариуполе. Таким образом, "Шахтер" будет платить налоги в городской бюджет и позволит запустить масштабные проекты по развитию массового спорта и необходимой инфраструктуры. В результате город получит колоссальный финансовый ресурс в размере двухсот миллионов гривен.

Проект не ограничивается только футболом. Программа развития спорта в Мариуполе, прежде всего, направлена на популяризацию здорового образа жизни и массовость. Ведь, по статистике, сейчас в Украине спортом занимается лишь десять процентов, и это нужно кардинально менять, чтобы уже в ближайшее время юноши и девушки могли пользоваться обновленной инфраструктурой и приобретать для Украины и Мариуполя новые победы на спортивных площадках мира.

Так, в течение 5 лет в каждом районе города должен появиться современный спортивный комплекс с бассейнами, беговыми дорожками, снарядами для гимнастов, боксеров и футболистов. В рамках программы планируется создать центр по подготовке тренеров, а также открыть около ста общественных спортивных клубов.

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Новости спорта, Мариуполь, Новости футбола, Сергей Палкин, ФК Шахтер, Футбол.
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