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Лига чемпионов. Где и когда смотреть матчи 7 марта

Лига чемпионов
17:48 Сегодня Телеграф
Укринформ

Новости спорта: Сегодня, 7 марта, состоятся два матча 1/8 финала Лиги чемпионов сезона 2017/2018.

Очередные поединки 1/8 финала определят в среду, 7 марта, еще двух участников четвертьфинальной стадии самого престижного еврокубка. Футболисты лондонского "Тоттенхэма" и туринского "Ювентуса" сойдутся на "Уэмбли" (первая игра - 2:2), а другой английский клуб "Манчестер Сити" примет "Базель" (4:0).

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Поединок в Лондоне покажет телеканал "Футбол 2", встречу в Манчестере - "Футбол 1". Оба матча начнутся в 21.45 по киевскому времени.

"Тоттенхэм" лишь во второй раз принимает участие в 1/8 финала Лиги чемпионов. На групповом этапе лондонцы заняли первое место в своем квартете, опередив действующих обладателей трофея из "Реала". В первой встрече на "Альянц Стадиум" в Турине "шпоры" вырвали ничью, уступая 0:2.

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"Ювентус", который финишировал вслед за "Барселоной" в группе D, на данной стадии выступает уже в девятый раз, дважды сыграв в финалах за последнее время - в 2015 и 2017 годах.

"Манчестер Сити" проиграл три из предыдущих четырех противостояний на стадии 1/8 финала. Отдельно стоит сезон 2015/16, когда команда Мануэля Пеллегрини дошла до полуфинала. Крупная победа в Швейцарии позволяет "горожанам" надеяться на успех в двухматчевом противостоянии с "Базелем" и второй выход в 1/4 финала в истории клуба.

"Базель" дважды проигрывал на стадии 1/8 финала - в 2012 и 2015 годах.

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