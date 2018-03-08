Мораес: "Динамо" не уступает "Лацио" в плане техники

"Считаю "Лацио" фаворитом, но не вижу большой разницы между нами в плане техники, - цитирует Жуниора Football24 со ссылкой на "Lance!". - В нашей команде много молодых футболистов, которые не имеют большого опыта, но готовых показать свой потенциал. У нас есть амбиции, мы думаем о победе. Но я думаю, ничья в Риме также будет хорошим результатом".

"У "Лацио" неплохая команда, есть несколько игроков, которые могут все решить своими индивидуальными действиями. Мы должны не дать им пространство и не терять концентрации даже на секунду. Итальянским командам всегда сложно противостоять, они сильны физически и имеют надежную защиту".