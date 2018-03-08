Экс-тренер сборной Украины оценил шансы "Динамо" и "Шахтера" в еврокубках

- Как оцениваете шансы Динамо в Лиге Европы?

- Шансы есть всегда, главное - демонстрировать футбол нужного уровня. На стадии 1/8 финала слабых команд нет. Конечно, Лацио – серьезный соперник. Римский клуб является одним из лидеров чемпионата Италии, это уже о многом говорит. Но до начала первого матча мне трудно оценивать шансы команд на успех. На бумаге фаворитом могут быть одни, а в реальности все происходит наоборот.

Только после первого матча в Риме можно будет делать какие-то выводы. В этом противостоянии можно ждать чего угодно. Посмотрим матч, и перед ответной встречей в Киеве уже будем иметь представление о соотношении сил.

- А что думаете о римских перспективах Шахтера? Горняки ведь уже сыграли первый матч с Ромой.

- Да, но первая встреча не дала преимущества ни одной из команд. Я считаю, что в противостоянии Ромы и Шахтера фаворита, как не было, так и нет. Шансы на выход в четвертьфинал имеются у обеих команд. Пятьдесят на пятьдесят.

В первом матче мы увидели два разных тайма. До перерыва доминировала Рома, а после – Шахтер. Зимняя пауза дает о себе знать. Наша команда не смогла сразу сыграть в свой футбол. Зато во втором тайме дончане поймали свой ритм, разыгрались. Футболистам Ромы было очень не просто.

Сейчас время играет в пользу Шахтера. С каждым официальным матчем команда приближается к своей лучшей форме. Конечно, лидерам чемпионата Украины не хватает достойных соперников, слишком легко они справляются со своими оппонентами на внутренней арене, но все равно это соревновательный процесс и игровая практика.

В противостоянии Шахтера и Ромы решающий матч пройдет в Риме. На выезде будет тяжело, но я думаю, исходя из того, что мы увидели в харьковском поединке шансы горняков на общую победу не меньше, чем у итальянской команды.