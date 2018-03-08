Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Лига Европы: расписание матчей 8 марта Лига Европы: расписание матчей 8 марта
Новости: "Лацио" - "Динамо": где и когда смотреть матч "Лацио" - "Динамо": где и когда смотреть матч
Новости: Биатлон. Сегодня стартует этап Кубка мира в Контиолахти Биатлон. Сегодня стартует этап Кубка мира в Контиолахти
Новости: Паралимпиада-2018: расписание соревнований на каждый день Паралимпиада-2018: расписание соревнований на каждый день
X

Экс-тренер сборной Украины оценил шансы "Динамо" и "Шахтера" в еврокубках

Михаил Фоменко
19:21 Сегодня Телеграф
terrikon.com
Фото: ukrafoto.com

Новости спорта: Экс-тренер сборной Украины Михаил Фоменко прокомментировал шансы "Динамо" и "Шахтера" в еврокубках.

- Как оцениваете шансы Динамо в Лиге Европы?

- Шансы есть всегда, главное - демонстрировать футбол нужного уровня. На стадии 1/8 финала слабых команд нет. Конечно, Лацио – серьезный соперник. Римский клуб является одним из лидеров чемпионата Италии, это уже о многом говорит. Но до начала первого матча мне трудно оценивать шансы команд на успех. На бумаге фаворитом могут быть одни, а в реальности все происходит наоборот.

Только после первого матча в Риме можно будет делать какие-то выводы. В этом противостоянии можно ждать чего угодно. Посмотрим матч, и перед ответной встречей в Киеве уже будем иметь представление о соотношении сил.

- А что думаете о римских перспективах Шахтера? Горняки ведь уже сыграли первый матч с Ромой.

- Да, но первая встреча не дала преимущества ни одной из команд. Я считаю, что в противостоянии Ромы и Шахтера фаворита, как не было, так и нет. Шансы на выход в четвертьфинал имеются у обеих команд. Пятьдесят на пятьдесят.

В первом матче мы увидели два разных тайма. До перерыва доминировала Рома, а после – Шахтер. Зимняя пауза дает о себе знать. Наша команда не смогла сразу сыграть в свой футбол. Зато во втором тайме дончане поймали свой ритм, разыгрались. Футболистам Ромы было очень не просто.

Сейчас время играет в пользу Шахтера. С каждым официальным матчем команда приближается к своей лучшей форме. Конечно, лидерам чемпионата Украины не хватает достойных соперников, слишком легко они справляются со своими оппонентами на внутренней арене, но все равно это соревновательный процесс и игровая практика.

В противостоянии Шахтера и Ромы решающий матч пройдет в Риме. На выезде будет тяжело, но я думаю, исходя из того, что мы увидели в харьковском поединке шансы горняков на общую победу не меньше, чем у итальянской команды.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости спорта, Михаил Фоменко, Новости футбола, ФК Динамо (Киев), ФК Шахтер, Футбол.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Звезды футбола попрощались с капитаном "Фиорентины" Давиде Астори (Фото)

Звезды футбола попрощались с капитаном "Фиорентины" Давиде Астори (Фото)
Украинская теннисистка удивила поклонников откровенным нарядом

Украинская теннисистка удивила поклонников откровенным нарядом
Жена экс-президента ФФУ отметила день рождения на Сейшелах, уснув на дереве

Жена экс-президента ФФУ отметила день рождения на Сейшелах, уснув на дереве
В Формуле-1 срываются тесты из-за снега (Фото)

В Формуле-1 срываются тесты из-за снега (Фото)
Футболист "Днепра" закрутил роман со звездой сериала "Школа"

Футболист "Днепра" закрутил роман со звездой сериала "Школа"
1
2
3
4
5
Добавить комментарий

*

Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости футбола

"Боруссия" Дортмунд заинтересовалась еще одним украинцем Слова Хацкевича перед игрой с "Лацио" Генинсон может покинуть пост президента УПЛ

Последние новости

Задержанных в Москве пикетчиц отпустили в честь 8 марта Как украинские звезды поздравили женщин с 8 марта Украинская гимнастка победила на соревнованиях в США
Сегодня читают в спорте
01 Биатлон. Сегодня стартует этап Кубка мира в Контиолахти
02 "Лацио" - "Динамо": где и когда смотреть матч
03 Реакция Головкина на проваленный допинг-тест Альвареса
04 "Тоттенхэм" 1:2 "Ювентус": видео голов и обзор матча
05 Знаменитая теннисистка совершила каминг-аут и показала фото любимой
Новости сегодня
20:00 Принцесса Монако обручилась с известным кинопродюсером
19:53 Акция в поддержку Маркива прошла в Риме
19:45 В "Барселоне" боятся, что огромная клаусула в 700 млн не удержит Месси
19:39 США против покупки Турцией российских С-400
19:39 "Лацио" - "Динамо": последние новости перед матчем Лиги Европы
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: В Ужгороде на женский марш напали радикалы В Ужгороде на женский марш напали радикалы
Новости: Туман, гололед: украинцев предупредили об ухудшении погоды Украинцев предупредили об ухудшении погоды
Новости: В Кропивницком пытались похитить ящик цветов В Кропивницком пытались похитить ящик цветов
Новости: Диетологи назвали продукты, которые помогут женщинам сохранить красоту Диетологи назвали продукты, которые помогут женщинам сохранить красоту
Добавить комментарий
0